Почему глаза кошек светятся в темноте / © pexels.com

Реклама

Когда луч света попадает в глаза кота в темноте, он не просто исчезает внутри — а отражается и возвращается назад, создавая характерное мерцающее сияние.

Об этом сообщает PopSci.

В каждом глазу есть сетчатка — тонкий светочувствительный слой в задней части, который улавливает свет и передает сигналы мозгу. Однако кошачьи глаза имеют дополнительное «преимущество»: за сетчаткой расположен особый отражательный слой — tapetum lucidum, которого нет у человека. Свет, проходящий через сетчатку, отражается от этого слоя и возвращается назад, словно получая второй шанс быть зафиксированным рецепторами. Именно этот естественный механизм и создает эффект свечения во тьме.

Реклама

Подобная особенность присуща не только котам. Tapetum lucidum также имеют коровы, лошади, овцы, рыбы, дельфины и киты — и именно благодаря этому они лучше ориентируются в условиях слабого освещения, что повышает их шансы на выживание.

Как кошачьи глаза изменили технологии

Ученые давно присматриваются к феномену ночного зрения животных, пытаясь воспроизвести его в инженерных решениях.

Показательна стала история 1933 года. Британский предприниматель Перси Шоу, возвращаясь домой по узкой дороге в Йоркшире, вдруг увидел в темноте два ярких отблеска. Он вовремя затормозил — это оказались глаза кота. Вероятно, именно этот момент спас его от аварии. Увиденное настолько поразило Шоу, что впоследствии он разработал дорожные отражатели, возвращающие свет фар обратно к водителю, помогая ориентироваться ночью.

Профессор электротехники Йон Мин Сон из Корейского передового института науки и технологий создал камеру, конструкция которой воспроизводит принцип работы кошачьего глаза. Она оснащена специальным отражательным слоем для повышения светочувствительности в темноте, а вертикальная щелевая диафрагма, подобная кошачьему зрачку, позволяет лучше распознавать объекты при сложном освещении.

Реклама

Более того, принципы кошачьего зрения сегодня активно исследуют для внедрения в робототехнике, автономных системах и носимых устройствах, которые должны эффективно работать при сменном или слабом освещении.

То, что для нас выглядит мистическим сиянием во тьме, для науки стало источником решений, способных спасать жизнь и расширять возможности технологий.