Почему нужно гладить кота перед сном: ветеринары назвали неожиданную пользу

Обычная вечерняя привычка уделить внимание домашнему любимцу может иметь гораздо более глубокое значение для здоровья, чем принято считать. Ветеринарные врачи и ученые утверждают, что тактильный контакт с котом перед сном оказывает положительное влияние не только на эмоциональное состояние животного, но и на физиологические показатели человека.

Эксперты отмечают, что вечернее поглаживание для кота — это мощный сигнал безопасности и стабильности. Особенно это важно для животных, живущих в городской среде. Такой ритуал помогает четырехлапому почувствовать прочную связь с хозяином, что автоматически снижает уровень стресса.

Создавая предполагаемую и спокойную атмосферу перед сном, владелец помогает животному расслабиться, что гарантирует более спокойную ночь без излишней активности любимца.

Научное объяснение

Ветеринарка и ученая Надин Гуркова объясняет, что тактильный контакт является одним из ключевых инструментов коммуникации.

«Поглаживание и терапевтический массаж кошек уменьшают стресс, связанный с хронической болью, а пять минут поглаживания могут снизить АД. И, наоборот, прекращение поглаживания связывают с увеличением уровня кортизола», — отмечает Гуркова.

Для владельца польза не меньше: контакт с мягкой шерстью животного стабилизирует сердечный ритм и стимулирует выработку окситоцина — «гормона счастья», являющегося естественным средством против бессонницы.

Важные оговорки

Несмотря на несомненную пользу, специалисты призывают уважать личные границы животного. Консультантка группы поведенческих наук ASPCA Саманта Нигбур предупреждает, что коты имеют разный порог чувствительности к прикосновениям.

«Коты похожи на людей — некоторые получают удовольствие от физического контакта с другими, а некоторые — лишь от небольшого количества», — подчеркивает эксперт.

Поэтому если животное демонстрирует признаки недовольства или пытается уйти, не стоит принуждать его к ласке, ведь это может дать обратный эффект и повысить уровень стресса.

Напомним, ветеринары объясняют, что внезапное желание кота постоянно лежать на хозяине может иметь несколько причин. Чаще это проявление доверия и привязанности: животное испытывает эмоциональное состояние человека и пытается быть рядом, особенно во время стресса или болезни.

Также коты ищут тепло, маркируют своего хозяина запахом или реагируют на гормональные изменения — как собственные, так и человека. В некоторых случаях чрезмерная ласка может сигнализировать о стрессе, возрастных изменениях или проблемах со здоровьем, поэтому животное ищет безопасности и комфорта.