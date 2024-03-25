Почему нужно питаться сбалансированно: польза мяса, овощей и кисломолочных продуктов

Употребление мяса, овощей и "кисломолочки" может иметь пользу для здоровья, поскольку они являются источником многих питательных веществ, необходимых для правильного функционирования организма.

От употребления определенных продуктов может улучшаться качество жизни, здоровье и пищеварение. Однако далеко не все знают, какие эти продукты и как они влияют на нас. Но оказывается, что на людей оказывает положительное влияние употребление мяса, кисломолочных продуктов, а также овощей и фруктов.

ТСН.ua расскажет, какая польза от употребления этих продуктов.

Какая польза для здоровья от употребления мяса

Употребление мяса может иметь пользу для здоровья, поскольку оно является источником многих питательных веществ, необходимых для правильного функционирования организма.

В мясе важный для нас белок. Он необходим для "строительства" и "ремонта" тканей в теле, поддержания в здоровом состоянии мышц. Например, спортсменам во время физических нагрузок рекомендуется употреблять разные виды мяса, в частности птицы.

В то же время красное мясо, такое как говядина и ягнятина, содержит гемовое железо, которое легче всего усваивается организмом по сравнению с негемовым железом растительного происхождения. Железо необходимо для формирования гемоглобина в крови и транспортировки кислорода к клеткам.

Кроме того, мясо содержит витамины группы В: такие, как витамин В12, необходимый для нормальной работы нервной системы и формирования красных кровяных клеток.

Однако важно помнить, что слишком большое потребление мяса может оказать негативное влияние, в частности – увеличивать риск заболеваний сердца и других заболеваний. Рекомендуется употреблять мясо в меру, включая в рацион различные другие источники белка и питательных веществ, такие как рыба, яйца, молочные продукты, бобовые и овощи.

Фото: Unsplash

Какая польза для здоровья от употребления кисломолочных продуктов

Употребление кисломолочных продуктов может иметь несколько положительных для здоровья эффектов, особенно из-за их содержания полезных микроорганизмов и питательных веществ.

Кисломолочка содержит живые культуры бактерий, которые известны как пробиотики. Эти хорошие бактерии могут поддерживать здоровье кишечника, сохраняя его микробиом в балансе, а также улучшать иммунную систему.

Кроме того, кисломолочные продукты являются источником кальция, необходимого для здоровья костей и зубов. Регулярное потребление кисломолочки может помочь в пополнении кальциевого резерва организма.

Йогурты и домашний сыр содержат белок, который важен для строительства мышечной ткани и обеспечения энергии. Они могут также содержать витамины группы В, минералы и другие питательные вещества.

На общее состояние здоровья кисломолочные продукты также оказывают влияние. Содержащиеся в них пробиотики могут помогать в поддержании здорового состояния кишечника, уменьшая риск ряда заболеваний, таких как запоры, диарея и воспаление.

Домашний плавленый сыр из творога / Фото: Credits

Какая польза для здоровья от употребления овощей

Овощи богаты витаминами, такими как витамин С (содержащиеся в помидорах и перце), витамин К (в шпинате и брокколи), витамин А (в моркови и батате) и фолаты (в шпинате и брокколи). Овощи содержат различные минералы, такие как калий, магний и кальций.

Кроме того, овощи оказывают антиоксидантное действие. Обилие антиоксидантов в овощах помогает бороться со стрессом оксидативного происхождения и предотвращать повреждение клеток. Например, бета-каротин, обнаруженный во многих оранжевых и красных овощах, таких как морковь и красная репа, превращается в организме в витамин А, являющийся мощным антиоксидантом.

Овощи содержат растворимые и нерастворимые волокна, способствующие здоровью кишечника, поддерживая правильную работу пищеварения и уменьшая риск развития запоров и некоторых заболеваний кишечника.

Также важно понимать, что регулярное потребление овощей связано с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых форм рака, диабета типа 2 и других хронических заболеваний.

Какая польза для здоровья от употребления фруктов

Фрукты богаты витаминами, в частности витамином C, который способствует иммунной системе и здоровью кожи. Витамин A, который важен для зрения и здоровья кожи, и калий, помогающий контролировать АД.

Фрукты также содержат различные антиоксиданты, такие как флавоноиды, каротиноиды и фитонутриенты, которые защищают клетки от повреждений, предотвращают воспаление и уменьшают риск развития хронических заболеваний.

Кроме того, фрукты содержат растворимые и нерастворимые волокна, которые поддерживают здоровье кишечника, способствуют нормальному пищеварению, предотвращают запоры и снижают риск развития болезней.

Фрукты обладают низкой калорийностью и высоким содержанием воды и волокон, что делает их идеальными для включения в рацион при сбалансированном питании и контроле веса.

Напомним, что защитить от неприятных ситуаций и дать жизненную силу могут имена.