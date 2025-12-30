Почему обращаться к загадкам — тяжкий грех и какое за это наказание: священник объяснил

Почему церковь строго запрещает гадания? Объяснение священника-блогера Алексея Филюка

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины объяснил, почему Православная церковь запрещает обращаться к разнообразным гадалкам.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Пусть Бог защитит и заступит. Ни к какой ворожке не обращайтесь, потому что это тяжкий грех. Слово Божие запрещает. Даже написано — „проклятый, кто обращается к гадателям, к прорицателям, к вызывающим духов“. Вы знаете, цена тех услуг не в гривнах, а в духовном плане может быть страшна. Душу продадите дьяволу, а тогда что будет? Беда будет. Ибо что человек может дать взамен душу свою, свою жизнь? Там же вечность, там жизнь вечная», — сказал Филюк.

Отец подчеркнул, что христианин ни в коем случае не должен обращаться к ворожкам и прорицателям, потому что это тяжкий грех.

