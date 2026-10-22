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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Почему пассажиры заболевают после полета: стюардесса назвала основные ошибки в самолете

Причиной недомогания после полёта может быть вовсе не холодный воздух в салоне самолёта. Стюардесса рассказала, какие привычки пассажиров могут представлять риск для здоровья и как его снизить.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Как не заболеть в самолете — главные советы стюардессы

Как не заболеть в самолете — главные советы стюардессы / © Pixabay

После нескольких часов в самолете некоторые пассажиры могут почувствовать недомогание. Стюардесса Ryanair Наоми Ротоло объяснила, что причиной может быть не холод в салоне, а контакт с микробами, и назвала простые правила, которых следует придерживаться во время полета.

Об этом сообщило издание Unilad.

Выключайте вентиляцию

По словам Ротоло, одна из ошибок пассажиров — закрывать индивидуальное вентиляционное отверстие над головой из-за прохладного воздуха. Бортпроводница советует оставлять его включенным, чтобы вокруг пассажира постоянно циркулировал воздух.

Она утверждает, что такой поток помогает удалять частицы пыли и микробы из личного пространства. В то же время кондиционированный воздух может вызывать сухость в носу и во рту, однако сам по себе, по словам стюардессы, не является причиной заболевания.

Чего лучше не трогать в самолете

Ротоло советует уделять особое внимание гигиене. В частности, она не рекомендует ходить по салону и, тем более, в туалет босиком. Пол там может быть грязным, а обувь также необходима из соображений безопасности на случай внезапной турбулентности или необходимости быстро передвигаться по салону.

Стюардесса также советует не класть личные вещи на пол, а по возможности хранить их на верхних багажных полках.

Еще одно место, которое стоит очистить перед использованием, — это откидной столик. Ротоло рекомендует брать с собой в самолет антибактериальные салфетки и протирать поверхность, прежде чем класть на нее еду, телефон или другие вещи.

Какую одежду выбрать для полета

Стюардесса советует одеваться послойно и брать с собой легкую кофту, худи или шарф. Это позволит не замерзнуть из-за постоянного потока прохладного воздуха.

Для перелета она также рекомендует закрытую удобную обувь и носки. По мнению Ротоло, это более практичный вариант, чем шлепанцы или ходьба босиком, как с точки зрения гигиены, так и безопасности.

Напомним, что в Японии перед вылетом рейс был срочно отменен, и были вызваны специалисты для проверки самолета. Причиной послужил необычный «нелегальный пассажир», которого обнаружили в салоне во время подготовки к взлету.

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