Почему перед смертью люди теряют обоняние: результаты научного исследования

Нос

Согласно исследованию Публичной научной библиотеки (PLOS), опубликованному под названием «Нарушение обоняния предвещает смертность у пожилых людей в течение 5 лет», существует прямая связь между потерей обоняния и смертностью. Участниками исследования стали люди от 57 до 85 лет. Их попросили определить пять популярных повседневных запахов: розы, мяты, кожи, апельсина и рыбы.

Об этом пишет Express.

Результаты были поразительными. В течение пяти лет после первого теста 12% участников скончались. При этом 39% умерших не прошли начальный тест на обоняние, а у 19% была зафиксирована значительная потеря этой способности. В то же время, только 10% умерших имели острое обоняние.

Обоняние не является причиной, а лишь признаком

Важно заметить, что сама по себе потеря обоняния не является непосредственной причиной смерти. Исследователи не изучали конкретные причины смерти участников, а установили корреляцию. Эта утрата, по мнению ученых, является мощным индикатором того, что в организме человека происходят серьезные изменения, свидетельствующие об ухудшении общего состояния здоровья.

Таким образом, ослабление или потеря обоняния может быть ранним предупреждением о скрытых болезнях, требующих медицинского обследования. Это открытие подчеркивает важность регулярного мониторинга даже таких на первый взгляд незначительных изменений в самочувствии.

Напомним, ученые заявили, что получили убедительные свидетельства того, что так называемая душа может покидать тело в момент смерти. Новое исследование изучало мозговую активность пациентов в состоянии клинической смерти, а интерпретацию результатов предложил анестезиолог и профессор Аризонского университета Стюарт Гамерофф.

Для эксперимента на мозг семи тяжелобольных пациентов, которым оставалось жить совсем немного, установили специальные датчики. Они фиксировали работу сердца и артериальное давление вплоть до полной остановки, когда наступала смерть. При этом электроэнцефалограмма (ЭЭГ) зафиксировала необычный всплеск активности, происходивший уже после прекращения кровообращения и сердцебиения.

В комментарии для Project Unity Гамерофф объяснил: «Сначала все угасало, а потом появлялась активность, хотя сердце уже не билось и давление было нулевым. Это может быть как проявление предсмертного опыта, так и свидетельство того, что душа покидает тело».

По мнению профессора, речь идет о своеобразном движении сознания, исходящего из организма, и именно этот процесс может быть «последним, что покидает человека» в момент смерти.