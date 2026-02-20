Почему песни постоянно застревают в голове: ученые разгадали эту тайну

Гитара / © Unsplash

Часто слушатели не могут выбросить из головы рекламные джинглы. Канадские ученые доказали, что секрет кроется не в случайности, а в сложной математической симметрии мелодий. Однако сами композиторы имеют свое мнение относительно создания стопроцентных хитов.

Об этом пишет popsci.com.

Самые успешные мелодии в поп-культуре редко становятся хитами случайно. Сегодня можно получить высшее образование в области написания коммерческих песен. Математическое изучение тонов берет свое начало еще с V века до нашей эры, от пифагорейских философов. Однако цифры продолжают скрывать многие тайны.

Недавно исследователи из области вычислительной механики из Университета Ватерлоо (Канада) проанализировали музыку с точки зрения алгебры. Они нашли малоизвестный компонент популярных песен: симметрию.

Алгебраическая структура хита

Совторник исследования Ольга Ибрагимова отмечает, что главной целью было построить четкий мост между абстрактной алгеброй и нашим восприятием музыки. Если рассматривать мелодии как формы, способные к трансформации, то становится очевидным: композиторы веками интуитивно использовали симметрию.

Исследователи опирались на теорию групп — раздел математики, изучающий трансформации и зеркальные паттерны. Каждой из 12 нот хроматической гаммы присвоили числовое значение. Это позволило превратить мелодии в алгебраические формулы.

Анализ показал, что наиболее распространенные музыкальные приемы, такие как инверсия (переворачивание мелодии) или транспозиция (сдвиг по гамме) создают четкие математические закономерности — тональную и позиционную симметрию.

Инженер и соавтор исследования Кристофер Неханов объясняет, что такая двойственность помогает обнаруживать паттерны, незаметные на слух или при взгляде на ноты. Благодаря этому учёные теперь могут систематически конструировать симметричные мелодии любой продолжительности.

Наука против творческой интуиции

Хотя математический подход открывает новые горизонты для композиторов, не все художники готовы полагаться на формулы. Известный автор песен Ник Лутско, создавший два очень популярных джингла, признается, что руководствуется исключительно интуицией.

По его словам, при написании запоминающейся мелодии математика — это последнее, о чем он думает. Мелодия рождается естественно без лишнего интеллектуального анализа. Лутско объясняет свой успех ощущением чего-то знакомого и близкого слушателю.

Несмотря на то, что Лутско имеет профильное образование в сфере коммерческой музыки, он выбирает творческое самовыражение вместо точных расчетов. Как он сам отмечает, наука всегда давалась ему тяжелее всего, поэтому в создании музыки он просто получает удовольствие от процесса, не усложняя его алгеброй.

