Почему плохие сны могут быть ранним признаком развития деменции: подробности

Сон / © Credits

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Треть жизни человек проводит во сне, а значительную часть этого времени — в сновидениях. Несмотря на важность сна, многие вопросы о природе сновидений и их влиянии на здоровье мозга остаются открытыми. Последние исследования, опубликованные в 2022 г. в журнале eClinicalMedicine, показали, что частые плохие сны и кошмары могут сигнализировать о повышенном риске развития деменции.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые проанализировали данные более 3 200 участников всех возрастов, которые не имели диагноза деменции в начале исследования. В течение 5–9 лет они отслеживали когнитивное состояние участников. Результаты показали, что среди людей среднего возраста, которые еженедельно видят кошмары, вероятность значительного снижения когнитивных функций была в 4 раза выше. У старших участников частые кошмары увеличивали риск диагностики деменции вдвое.

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Особенно ярко эта связь проявлялась у мужчин. Так, пожилые мужчины с регулярными кошмарами имели в 5 раз большую вероятность развития деменции, в то время как у женщин этот риск возрастал на 41%.

Исследователи отмечают, что кошмары могут являться не только симптомом, но и потенциальной причиной когнитивных нарушений. В то же время, хорошей новостью является то, что кошмары поддаются лечению, которое уже показало положительное влияние на замедление прогрессирования болезни Альцгеймера.

Дальнейшие исследования должны выяснить, могут ли кошмары у молодых людей сигнализировать о риске развития слабоумия, а также как другие характеристики снов влияют на здоровье мозга. Изучение сновидений открывает новые перспективы ранней диагностики и профилактики серьезных неврологических заболеваний.

Напомним, что физиологические изменения в организме являются основной причиной изменений в структуре сна после 40-50 лет. Особую роль в этом играет гипоталамус — часть мозга, отвечающая за регуляцию циркадных ритмов или внутренних биологических часов.

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С возрастом снижается выработка мелатонина — гормона сна, из-за чего циркадные ритмы смещаются: люди начинают ложиться спать и просыпаться раньше. Кроме того, уменьшается доля гибернации (стадия N3), а поверхностного становится больше, что повышает чувствительность к внешним раздражителям, таким как шум и свет. Хотя эти изменения не считаются патологией, они могут приводить к усталости, раздражительности и сонливости днем.