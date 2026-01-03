Почему полезно ругаться: ученые совершили сенсационное открытие

Злоба / © Freepik

Реклама

В обществе принято считать употребление нецензурных слов признаком плохого воспитания или неуважения. Однако ученые взглянули на это явление под другим углом и обнаружили, что в определенных ситуациях ругательство может быть полезно для человека. Она помогает не только «выпустить пар», но и реально улучшить физические показатели.

Об этом говорится в материале «РадиоЛюкс».

Специалисты решили проверить, как вербальная агрессия оказывает влияние на физические возможности организма. Для этого были привлечены 192 добровольца, которым поставили задачу выполнять физические упражнения, в том числе отжим.

Реклама

Участников разделили на две контрольные группы:

Первая группа: при выполнении упражнений каждые две секунды выкрикивала нецензурные слова.

Вторая группа: выполняла аналогичные действия, но произносила нейтральные слова.

После завершения эксперимента и сравнения показателей обеих групп ученые пришли к интересным выводам. Участники, сопровождавшие свои усилия бранью, продемонстрировали значительно более высокую физическую выносливость и силу. Они справились с задачей эффективнее тех, кто воздерживался от злословия.

Это подтверждает теорию о том, что эмоциональный выплеск из-за запрещенных слов позволяет организму лучше мобилизоваться в стрессовой ситуации или во время значительных нагрузок.

Доктор Ричард Стивенс из Кильского университета (Великобритания) объясняет этот феномен психологическими механизмами. По его словам, брань позволяет человеку временно отвергнуть социальные нормы и ограничения, которые обычно заставляют нас сдерживаться.

Реклама

«Ругаясь, мы избавляемся от социальных ограничений и позволяем себе быть настойчивее в разных ситуациях. Лайка — это легкодоступный способ помочь себе почувствовать себя сосредоточенным, уверенным и меньше отвлекаться, а также немного больше заниматься нужным делом», — отметил доктор Стивенс.

Эксперт добавил, что людям на уровне инстинктов свойственно сдерживать свою силу. Нецензурная лексика в критический момент выключает эти предохранители, позволяя использовать физический потенциал на полную мощность.

Раньше мы писали о трех привычках после 30, которых следует срочно избавиться, чтобы наконец жить счастливо и без стресса. Больше об этом читайте в новости.