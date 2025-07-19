Почему препараты для похудения помогают не всем: 6 основных причин

Как похудеть / © pixabay.com

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Популярные и разрекламированные препараты для удаления жира, такие как Ozempic и Wegovy, обещают скорые результаты. Но для многих пользователей они не работают так, как ожидалось.

Почему так происходит, рассказывается в статье Bild.

Неправильная дозировка

Активный ингредиент семаглутида следует вводить в организм медленно, чтобы избежать побочных эффектов. Препарат становится полностью эффективным только после достижения дозы до 2,4 мг в неделю (Ozempic и Wegovy). Mounjaro содержит 15 мг активного ингредиента тирзепатида.

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Те, кто слишком рано прекращает прием или не соблюдает схему дозировки, рискуют, что инъекция не подействует должным образом. Многие пациенты сообщают, что испытывают заметный эффект только через восемь-двенадцать недель.

Важно: Тем, кто имеет проблемы с побочными эффектами, следует соблюдать меньшую дозу в течение более длительного периода. Ваш организм может постепенно к ней привыкнуть, и дозу всегда можно увеличить позже.

Нет эффекта без физических упражнений и правильной диеты

Одних только инъекций недостаточно. Хотя они и сдерживают аппетит, они не заменяют здоровое питание и физические упражнения. По словам экспертов, диета составляет 80 процентов успеха в похудении, а физические упражнения — 20 процентов.

Уменьшение потребления калорий на 500 в день достаточно для похудения, если предположить, что большинство людей нуждаются в калориях от 2000 до 2500 калорий. Для достижения этой цели эксперты рекомендуют употреблять больше необработанных продуктов, пить много воды и не употреблять алкоголя.

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Многие люди сначала испытывают быструю потерю веса. Однако часто это просто задержка воды. По мере того как организм адаптируется, потеря веса может остановиться или даже временно регрессировать. Но это не повод для паники.

Стресс блокирует прогресс

Недостаток сна и чрезмерный стресс приводят к гормональным сбоям. Голод растет, мотивация снижается. Результат: возврат к старым моделям поведения.

Поэтому врачи рекомендуют спать от семи до девяти часов в сутки и использовать проверенные методы управления стрессом, такие как осознанность или ведение дневника.

Болезни замедляют эффект

Болезни также могут препятствовать потере веса, например:

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Если вы не видите прогресса, невзирая на правильное использование, вам следует обратиться к врачу. Возможно, существует основное заболевание, требующее лечения.

Нереалистические ожидания

Те, кто надеется похудеть через несколько недель с помощью инъекций для похудения, часто разочаровываются.

Не боритесь своими силами

Похудеть особенно тяжело без поддержки. Получите мотивацию от семьи и друзей; это может творить чудеса. Обмен идеями на онлайн-форумах, в группах поддержки или диетологом также может помочь.

Ранее сообщалось, что у популярного препарата для похудения обнаружили опасный побочный эффект «в спальне».

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Также мы писали, действительно ли Оземпик, который вызывает настоящий фурор среди тех, кто годами борется с лишними килограммами, помогает похудеть без вреда для здоровья.