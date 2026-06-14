Почему птиц, сидящих на проводах, не бьет током: объяснение ученых

Почему птиц не бьет током

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Каждый человек понимает, что электричество является источником не только освещения и комфорта, но и потенциальной опасности при неправильном обращении. Почему тогда птицы могут беззаботно сидеть на высоковольтных линиях проводов и остаются в живых?

Дело не в каком-то особом телосложении пернатых или электропроводности их организмов, эти параметры в целом сравнимы с человеческими и не играют роли при взаимодействии с электричеством. Вместе с тем, мы знаем, что если за провод линии электропередач схватится человек, вред его здоровью будет колоссальным, вплоть до смерти. Дело в условиях, при которых птицы и человек прикасаются к проводам.

Почему не бьет током птиц

Прежде всего, нужно напомнить, что такое электрический ток. По сути, это поток движущихся электронов, которые направлены из одной точки в другую, а побуждает электроны к движению – разность потенциалов. Грубо говоря, это означает, что если в точке "В" число заряженных частиц меньше, туда направляются носители энергии из точки "А". Количественное выражение этой разницы в зарядах называется электрическим напряжением.

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Если коротко ответить, почему птицы беззаботно сидят на проводах, то ответ будет следующим — птицы не получают электроудара, поскольку находятся в положении, при котором разность потенциалов отсутствует.

Находясь обеими лапками на одном проводе, птица становится обычным проводником электричества – небольшой по размеру и с малым электрическим сопротивлением. Разница потенциалов возникает между двумя лапками птицы, но напряжение в масштабах нескольких сантиметров можно считать неизменным. Находящаяся на проволоке птица пропускает через себя транзитом невероятно малый ток, который к тому же полностью нейтрализуется сопротивлением тела пернатого, а потому его жизни и здоровью ничего не угрожает. Опасность начинается только в движении – чтобы между точками касания возник ток, необходимо прикоснуться к объектам с разным электрическим потенциалом.

Поэтому сидеть птицам на проводах вполне безопасно, пока они не касаются другого объекта. "Птицы не формируют связь между линией электропередач и землей, поэтому они не образуют [электрическую] цепь. Но если бы мы коснулись линии электропередач, стоя на земле, мы замкнули бы цепь, и случились бы плохие вещи", — объясняет Уилл Бебб из отдела дикой природы Департамента природных ресурсов Огайо (США).

Правда в том, что птиц таки частенько убивает током. И происходит это именно в тех случаях, когда они касаются двух проводов одновременно или не изолированных металлических конструкций электрической опоры. Понятно, что такая проблема существует, прежде всего, в случае с большими птицами.

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Вандалы и экстрималы, которые нередко хотят покорить высокие опоры линии электропередачи ради металла или эффектных снимков в ток-токе поднимаются на конструкции, как по лестнице, размещая конечности в шахматном порядке. Когда они добираются до верхней части, то нередко инстинктивно хватаются за провода, как за перила правой рукой за один кабель, а левой за другой. А это уже разные потенциалы, между которыми начинает проходить ток невероятно большой величины. Иногда такое случается с уставшими птицами, имеющими значительный размах крыльев. Если мгновенная смерть не наступает, у пернатых хотя бы есть возможность раскрыть при падении крыла, у человека такой возможности нет.

По статистике, наиболее распространенной причиной поражения током среди птиц является их «груз». Неся к гнезду в своем клюве отрезки проволоки, ключи или фрагменты детских игрушек из металла, они часто становятся причиной короткого замыкания между разными проводами, что приводит не только к их гибели, но и к повреждению самих линий. С этим явлением бороться практически невозможно, поскольку оно абсолютно непредсказуемо.

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