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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
239
Время на прочтение
3 мин

Почему птицы буквально "бросаются" под колеса авто: шокирующее объяснение поведения

Многие водители хотя бы раз наблюдали одну и ту же картину: птица внезапно взлетает с обочины и словно «в последнюю секунду» пролетает прямо перед капотом автомобиля.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Почему голуби и другие птицы взлетают перед колесами автомобиля, а не раньше

Почему голуби и другие птицы взлетают перед колесами автомобиля, а не раньше / © pexels.com

Иногда кажется, что это почти умышленное поведение или даже удивительная игра с опасностью. На самом же деле, говорят специалисты, в этой ситуации нет ни рискованной смелости, ни случайной нелепости — только особенности птичьего восприятия мира и городской адаптации.

Почему птицы не всегда успевают взлететь

Главная причина состоит в том, как птицы оценивают скорость и расстояние объектов. Их мозг отлично приспособлен к естественным хищникам, но автомобиль — это искусственный объект, к которому эволюция не успела подготовиться.

Когда авто приближается, птица оценивает его как объект, не всегда представляющий немедленную угрозу. Поэтому реакция может быть запоздалой — он взлетает тогда, когда машина уже очень близко.

Эффект «последней секунды»

Поведение, когда птицы взлетают буквально перед колесами, объясняется так называемым порогом приближения опасности. Это момент, когда объект в поле зрения резко «увеличивается», и мозг запускает реакцию бегства.

Проблема в том, что:

  • автомобиль двигается очень быстро;

  • он не имеет естественных признаков хищника;

  • а его траектория предполагается только для человека, но не для птицы.

В результате птица реагирует не раньше времени, а уже на критической дистанции.

Почему городские птицы ведут себя смелее

Городская среда сильно изменила поведение птиц. Постоянный контакт с людьми и транспортом привел к привыканию:

  • птицы прекращают воспринимать все движимое как угрозу;

  • они чаще «проверяют» безопасность ситуации;

  • уменьшается инстинктивная дистанция бегства.

Поэтому городские голуби и воробьи иногда кажутся слишком спокойными даже у дороги.

Порог реакции: как работает «система безопасности» птиц

В биологии есть понятие «looming response» — реакция на быстро приближающийся объект.

Но эта система:

  • не идеальна;

  • зависит от контраста и освещения;

  • она может «опаздывать» по нестандартным объектам, как автомобиль.

Поэтому птица может практически до последнего момента оставаться на месте, а потом резко взлететь.

Почему это выглядит как «вылет под колеса»

С точки зрения человека кажется, что птица специально летит в направлении авто. На самом же деле происходит другое:

  • птица стартует поздно;

  • его траектория уже не успевает полностью измениться;

  • автомобиль «догоняет» момент взлета.

Это создает иллюзию, что птица двигается прямо под машину.

Поведение птиц на дорогах — это не рискованная игра и не «отсутствие инстинкта самосохранения». Это сочетание трех факторов:

  • эволюционная непригодность к автомобилям;

  • ограничение в оценке скорости;

  • адаптация к городской среде.

И именно эти особенности создают знакомую каждому водителю картину «птица в последнюю секунду».

FAQ

Почему птицы летят прямо перед машинами?

Птицы часто неправильно оценивают скорость автомобиля и реагируют с опозданием. Их мозг не всегда воспринимает автомобиль как немедленную угрозу.

Почему птицы не улетают вовремя от дороги?

В городской среде птицы привыкают к людям и транспорту, поэтому уменьшают дистанцию бегства и могут реагировать только в последний момент.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
239
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