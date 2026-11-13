Почему пятницу 13-е считают несчастливым днем: откуда взялся жуткий предрассудок

Суеверие о несчастной пятни 13-го числа имеет несколько версий происхождения

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Пятница, 13 ноября 2026 года, — третья и последняя «жуткая» дата этого года. Для суеверных людей она связана с ожиданием неприятностей, а в некоторых странах даже влияет на обыденные решения: кто-то откладывает путешествия, важные встречи или дела. Страх перед этим предрассудком имеет даже отдельное название — параскаведекатриафобия .

Об этом рассказывает LADbible.

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Локи и Тайный ужин: откуда взялся страх перед числом 13

Одно из известнейших объяснений связано со скандинавской мифологией. По легенде, 12 богов собрались на пир в Вальгалле, но к ним без приглашения присоединился тринадцатый гость — бог хитростей Локи. Его появление привело к ссоре, которая завершилась гибелью Бальдра, бога света и радости.

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Другая популярная версия происходит из христианской традиции. На Тайном ужине Иисуса Христа собрались 13 участников, а тринадцатым был Иуда Искариот — апостол, впоследствии предавший учителя. Именно поэтому число 13 в западной культуре часто связывалось с несчастьем и изменой.

Отдельно плохую репутацию имела и пятница. В христианской традиции этот день связывается с распятием Иисуса Христа. Так постепенно две отдельные приметы — о несчастном числе и неудачном дне недели — объединились в один предрассудок.

Впрочем, историки предостерегают: эти сюжеты объясняют, почему пятница и число 13 могли казаться людям неблагоприятными, но не доказывают, что именно возникла примета об их сочетании.

Действительно ли предрассудок связан с гибелью тамплиеров

Еще одна популярная версия отсылает к 13 октября 1307 года. Тогда по приказу французского короля Филиппа IV начали массово арестовывать членов ордена тамплиеров. Впоследствии многих из них обвинили в ереси и казнили.

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Эта дата пришлась на пятницу, поэтому ее часто называют началом предрассудка. Однако убедительных исторических доказательств такой связи нет: исследователи не нашли свидетельств, что события 1307 сразу породили веру в несчастливую пятницу 13-го. История о тамплиерах стала популярным объяснением значительно позже.

Когда пятница 13-го стала известной приметой

Письменные упоминания о сочетании пятницы и числа 13 как несчастливой даты исследователи находят во французских текстах первой половины XIX века. В частности, упоминания о таком поверье встречаются в произведениях 1834 года, а к середине века оно уже было известно во Франции.

В США суеверие приобрело популярность в конце XIX — начале XX века. В 1882 году в Нью-Йорке даже основали Клуб тринадцати: его участники собирались 13-го числа, садились за стол тринадцатью и намеренно нарушали приметы, чтобы доказать их беспочвенность.

Важную роль в распространении предрассудка сыграла и культура. В 1907 году вышел роман Томаса Лоусона «Пятница, тринадцатый», сюжет которого разворачивался вокруг биржевого брокера, использовавшего страх людей перед этой датой для манипуляций на Уолл-стрит.

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А в 1980 году на экраны вышел фильм ужасов «Пятница, 13-е». История об убийце в хоккейной маске Джейсона Вурхиза стала настолько популярной, что превратилась в целую франшизу. Кино не создало предрассудок, но сделало его еще более узнаваемым в массовой культуре.

Действительно ли пятница 13-го приносит несчастье

Иногда эта дата связывается с реальными трагедиями. Например, 13 января 2012 года круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение у берегов Италии, в результате которой погибли 32 человека. А 13 марта 2020 года США объявили чрезвычайное положение из-за пандемии COVID-19.

Однако совпадение трагических событий с определенной датой не доказывает, что она имеет особую силу. Несчастные случаи происходят каждый день, но люди лучше запоминают те, которые совпадают с уже известными им приметами.

Есть и более забавный пример того, как пятница 13-го обрастает страшными прогнозами. Австрийский ученый Гайнц фон Ферстер в 1960 году опубликовал математическую модель роста населения, из которой следовало, что человечество якобы может погибнуть 13 ноября 2026 года из-за перенаселения. Это был результат экстраполяции тогдашних темпов роста, а не реальное предсказание конца света.

Итак, пятница 13-го имеет богатую историю мифов, литературных сюжетов и культурных страхов, но научных оснований считать ее опаснее любого другого дня нет.

Народные приметы и предрассудки - во что верили люди

В разных культурах обычные бытовые вещи и случайные события нередко становились поводом для беспокойства. Например, наши предки пытались объяснять будущие невзгоды необычными знаками в доме — от остановленных часов до разбитого зеркала. В народных верованиях таким событиям приписывали значение предупреждений о возможных проблемах со здоровьем, финансами или отношениями.

Особое место в народной культуре занимали обереги. Люди верили, что определенные растения могут оградить дом от сглаза, ссор и отрицательной энергии. В частности, в дома традиционно приносили травы, которым приписывали защитные свойства, а лавр и другие растения использовали как символические обереги.

Часть таких верований была связана не только с бытом, но и церковным календарем. С праздниками переплетались древние обычаи, запреты и приметы, передаваемые из поколения в поколение. Например, на Михайлов день 8 ноября существовали особые правила поведения: наши предки избегали ссор, оскорблений и отказа в помощи нуждающимся.

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