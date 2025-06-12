Почему разговоры о насекомых вызывают у вас зуд — ученые нашли объяснение

Зуд / © Credits

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Неврологи объясняют: когда мы слышим или воображаем насекомых, мозг активирует те же участки, что и при настоящем осязании называют «заразным зудом».

Об этом пишет Huffpost.

«Мозг не просто обрабатывает реальность — он ее конструирует», — объясняет доктор Шахин Лакхан.

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Визуальные, слуховые или даже воображаемые образы могут вызвать соматосенсорные реакции, подобные тем, которые возникают при физическом контакте.

Еще один фактор — зеркальные нейроны, которые активируются, когда мы видим, как другой человек чешется. Это как заразная зевота — только тревожнее. Кроме того, тревожность, отвращение или страх могут усугублять эти ощущения. Эмоции активируют лимбическую систему, усиливая чувство зуда.

Такие сигналы имеют эволюционные корни. Мозг срабатывает на угрозу, даже если она только воображаемая. Насекомые могли переносить болезни и чрезмерная осторожность помогала выжить.

«Это как пожарная сигнализация, срабатывающая из-за запаха дыма», — говорит Лакхан.

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Почему некоторым «чешется» больше:

Не все реагируют все равно. Люди с высокой тревожностью, повышенной чувствительностью к телесным ощущениям или высокой эмпатией чаще испытывают фантомный зуд.

В группах этот эффект усиливается — достаточно, чтобы один человек вспомнил о вшей, и уже вся компания начинает чесаться.

Как прекратить это чувство:

Лакхан советует:

осознать, что зуд создает мозг, а не тело;

переключить внимание — например, погрузить руки в холодную воду;

сделать упражнения на заземление;

практиковать глубокое дыхание, чтобы успокоить парасимпатическую нервную систему.

Нейробиологиня Фридерик Фабрициус советует также «подружиться» с триггерами — чаще сталкиваться с ними в безопасной среде, чтобы организм постепенно привык.

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«Ваше тело может научиться расслабляться в присутствии насекомых», — объясняет она.

Напомним, ранее мы писали, что миллионы микроскопических существ, известных как пылевые клещи, невидимо властвуют в наших спальнях. Они прячутся в шторах, постельном белье и мягкой мебели. Если вы часто просыпаетесь с насморком или страдаете приступами аллергии дома, стоит уделить внимание этой проблеме.