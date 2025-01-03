Почему с возрастом нам кажется, что время идет быстрее: научная причина

Многие, наверное, задумывались, почему и как время проходит так быстро во взрослом возрасте, когда в детстве все казалось вечностью.

Как передает LADbible, этому есть научное объяснение.

Профессор машиностроения Адриан Бежан считает, что все мы воспринимаем время по-разному, особенно в молодости.

"Мозг получает меньше изображений, чем он был научен получать в молодости", — пояснил он, добавив, что скорость, с которой мы обрабатываем визуальную информацию, замедляется с возрастом, поскольку сложность наших нейронов растет.

Это означает, что электрические сигналы должны преодолевать большие расстояния, что приводит к более медленной обработке сигналов. Поэтому нам кажется, что время идет быстрее.

Многолетние исследования показывают, что наше восприятие того, как быстро проходит время, увеличивается, когда мы становимся старше. Недавнее исследование, проведенное Ливерпульским университетом Джона Мура, изучало, как люди в Великобритании чувствуют, что Рождество наступает ежегодно быстрее, в то время как жители Ирака считают, что Рамадан наступает раньше.

Как пояснил Бежан, этот феномен хорошо известен в научном сообществе: "Люди часто удивляются тому, как много они помнят с тех дней, которые в юности казались им вечными. Это не потому, что их опыт был гораздо глубже или значимее, просто он перерабатывался в быстром темпе".

Для четырехлетнего ребенка, например год – это больший отрезок жизни, чем для человека, которому 30 или 40 лет.

Привыкая к опыту и формируя привычки, мы не так часто углубляемся в неизвестное, как взрослые, что тоже заставляет время идти быстрее, не давая мозгу ничего свежего, за что можно было бы зацепиться или запомнить. Это приводит к тому, что все наши дни и месяцы сливаются в одно целое, с несколькими яркими моментами, и время проходит быстрее.

Бежан также посоветовал: "Немного замедлить темп, заставить себя делать что-то новое, чтобы отвлечься от рутины. Делайте себе сюрпризы. Делайте необычные вещи. Вы услышали хорошую шутку? Расскажите мне! Есть новая идея? Сделайте что-то. Скажите что-то".

Рутина может заставить нас чувствовать, что мы просто проходим через нее, как подчеркнула профессор психологии Мичиганского университета Синди Лустиг — когда мы делаем много вещей в течение определенного периода, может казаться, что "время растягивается... и оно кажется очень долгим". Она подчеркнула, что мы все "имеем большой контроль" над тем, что мы переживаем со временем, поэтому важно жить настоящим и избегать зацикливания на прошлом.

Напомним, названа научная причина, почему люди просыпаются за несколько минут до будильника.

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