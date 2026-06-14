Почему шоколад из холодильника вкуснее: объяснение ученых

Шоколад / © Credits

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Дискуссия о том, где лучше хранить шоколад, в холодильнике или при комнатной температуре длится уже много лет. Одни считают, что охлаждение портит вкус лакомства, другие убеждены, что именно холодный шоколад доставляет больше удовольствия. Теперь свой ответ дали ученые.

Об этом говорится в материале dailymail.

Профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета Чарльз Спенс утверждает, что хранившийся в холодильнике шоколад может быть даже вкуснее того, что лежит в кухонном шкафчике.

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Почему холодный шоколад нравится больше

По словам исследователя, охлаждение влияет не только на вкус, но и на текстуру продукта. Одним из преимуществ является характерный хруст при разламывании плитки.

«Людям нравятся продукты, создающие приятные звуки при потреблении. Холодный шоколад ломается с более выразительным щелчком, что доставляет удовольствие от его употребления», — объяснил профессор.

Кроме того, низкая температура заставляет шоколад медленнее таять во рту. Благодаря этому вкус раскрывается постепенно, а сам процесс поедания становится длиннее и приятнее.

Психологический эффект также имеет значение

Ученый обращает внимание и на психологический аспект. Продукты, которые извлекают из холодильника, часто воспринимаются как более свежие, а это положительно влияет на вкусовые впечатления.

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Также охлаждение несколько скрадывает чрезмерную сладость или горечь шоколада, делая вкус более сбалансированным и освежающим.

Большинство людей уже выбирают холодильник

Опрос, проведенный в Великобритании среди 2 тысяч потребителей, показал, что летом около 80% любителей шоколада хранят его именно в холодильнике.

Среди причин:

69% респондентов хотят предотвратить быстрое таяние шоколада;

51% нравится характерный хруст холодной плитки;

Многие участники опроса считают охлажденный шоколад более освежающим в жаркую погоду.

Полезен ли шоколад для здоровья

Ученые напоминают, что шоколад содержит сотни биологически активных соединений. Особенно полезным считается темный шоколад, являющийся источником магния, железа и антиоксидантов.

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Некоторые исследования также свидетельствуют, что шоколад может влиять на выработку серотонина, эндорфинов и дофамина — веществ, связанных с хорошим настроением и чувством удовлетворения.

В то же время, эксперты советуют соблюдать умеренность, ведь многие виды шоколада содержат значительное количество сахара и калорий.

Итак, если спор о том, где держать шоколад, идет и в вашей семье, ученый из Оксфорда склоняется на сторону холодильника — особенно летом.

Напомним о том, что происходит с мозгом, когда мы спим под действием кофе. Кофеин не всегда сокращает время сна или мешает человеку уснуть, однако может изменять показатели мозговой активности.

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