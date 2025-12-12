Почему слово "перчатки" - ошибка: правильный вариант удивит многих

© pixabay.com

Некоторые бытовые вещи украинцы часто называют неправильно — в частности вошедшие в речь как калька из русского. Одним из таких слов есть «перчатки». Эксперты объяснили, существует ли оно в украинском языке и какой вариант нормативный.

Об этом рассказали на ресурсе «Горох».

В украинских словарях слово перчатки обозначают как суржик. Оно является заимствованием из русского языка и не входит в литературную норму. Именно поэтому его использование в официальных текстах или в публичной речи считается ошибочным.

Происходит это слово от старославянского «перст», то есть «палец». В русском языке такая форма сохранилась, а на украинском — нет.

Какое слово правильно

Нормативным украинским названием является слово «перчатки». Она образована от слова «рука» и зафиксирована во всех современных словарях. Рекомендуется для использования в официальных документах, медиа, образовании и культурной среде.

Также существует менее распространенный синоним — «перчатки», образованный от «пальцы». Он используется реже, но имеет украинское происхождение и тоже считается корректным.

В Средние века перчатки были не только частью гардероба, но и важным символом. Рыцарь, бросая перчатку, вызвал соперника на поединок, а выражение «бросить перчатку» дошло до наших времен как метафора вызова.

В начале XX века перчатки считали обязательной частью женского образа. Их изготовляли из тонкой кожи, кружева или драгоценных тканей, подбирали к нарядам и носили даже в помещении.

Хотя слово «перчатки» может звучать как уменьшенная форма от «перчатки», эти два понятия разные. Перчатки — это теплые изделия без разделения для каждого пальца, в то время как перчатки имеют отдельные отделения для всех пальцев.

Напомним, в Украине растет интерес к чистому украинскому языку, однако в повседневной речи до сих пор распространены суржиковые варианты.

Лингвисты напоминают, что правильно говорить пирожное вместо «пирожное», конфеты вместо «конфеты», мороженое вместо «мороженое», леденец вместо «леденец» и хлопья вместо «мальчика». Специалисты подчеркивают: грамотный язык является важной частью украинской самоидентичности.