Почему собака кладет на вас лапы: кинологи объяснили тайный язык любимцев

Собаки часто кладут лапы на хозяина, но причины могут быть разные

Владельцы собак часто сталкиваются с ситуацией, когда любимец подходит и упорно кладет лапы на ноги или колени. Большинство людей воспринимают это как обычное желание привлечь внимание, однако на самом деле животное таким образом пытается сообщить вам кое-что важное.

Об этом пишет Southern Living.

Проявление любви или признак тревоги

Если ваша собака кладет лапу на вас, пока вы ее гладите, это может быть его способом сказать «я тебя люблю». Кинологи объясняют, что таким образом животное продлевает физический контакт и отвечает взаимностью по вашей милости.

В то же время, такой жест может свидетельствовать и о противоположных эмоциях, в частности о тревоге или неуверенности. Чтобы понять истинную причину, специалисты советуют обратить внимание на общий язык тела пушистика.

«Если ваша собака демонстрирует признаки тревоги, такие как прищелкивание губами, зевота и прижатые уши, это может означать, что она чувствует себя неуверенно и ищет ласки», — объясняет тренер Ребекка Форрест.

Базовая потребность в еде или игре

Еще одной распространенной причиной такого поведения есть обычный голод. Если прикосновение лапой сопровождается кружением вокруг миски, пристальным взглядом на вас или нытьем, любимец просто намекает, что пришло время обеда. Однако эксперты предостерегают: если собака постоянно требует еду таким образом, лучше не реагировать, иначе животное само будет решать, когда ему есть, что может привести к проблемам с лишним весом.

Кроме того, с помощью лап собака может просить вас поиграть с ним, выпустить на улицу или достать любимую игрушку, которая закатилась под диван. А вот если животное кладет на вас лапы во время сна, это свидетельствует о его потребности в безопасности и тепле: так собака убеждается, что вы рядом, но в то же время сохраняет свое личное пространство.

