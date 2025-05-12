Почему собака облизывает человека: ветеринар объяснил поведение четырехлапого

Почему собаки облизывают людей / © Credits

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Когда собака облизывает человека, это означает что-то очень важное, говорит ветеринар Джулиан Нортон.

Об этом пишет Express.

На вопрос, почему собаки толкают нас по носам или прижимаются к нам, ветеринар ответил конкретно.

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Ветеринар назвал конкретные причины

«Отчасти это потому, что собаки действительно чувствуют себя частью семьи или „племени“, и таким образом пытаются привлечь к себе внимание?» — сказал ветеринар.

Собака устанавливает связь с хозяином

По его словам, такое поведение собак не случайно — это способ собаки установить связь с хозяином.

Демонстрирует благосклонность

По словам доктора Нортона, когда собака облизывает ваше лицо или руки, она просто хочет показать свою привязанность и получить долю вашего внимания.

«Часто это сигнал эмоционального контакта: собака будто проверяет, как вы себя чувствуете, мол, я заботлюсь о тебе», сказал он.

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Но облизывание — не единственный способ, которым пес демонстрирует свои эмоции. Остальные важные сигналы включают махание хвостом и даже так называемую «улыбку».

Что означает виляние хвостом

Хотя многие считают, что виляющий хвост означает радость, все немного сложнее. Высота, скорость и напряженность движения могут свидетельствовать как о захвате, так и о тревоге. Например, высокий и свободный взмах хвоста обычно говорит о возбуждении, в то время как низкий и медленный — о настороженности.

Еще одно интересное проявление — это «улыбка» собаки. Хотя она и не такая, как у людей, некоторые собаки оттягивают губы назад, и это очень похоже на улыбку. Если при этом их тело расслаблено, а хвост виляет, это верный признак того, что животное чувствует себя счастливым.

Такие невербальные сигналы — от лизания до мимики — помогают людям лучше понимать своих четырехлапых друзей и создают более глубокую эмоциональную связь между собакой и хозяином.

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Напомним и о том, как ухаживать за длинношерстными собаками. Специалисты перечислили 20 самых лохматых пород.

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