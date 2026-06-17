Почему собаки любят облизывать своих владельцев: объяснение ветеринара

Облизывание / © unsplash.com

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Ветеринар объяснил, почему собаки облизывают своих владельцев. Так, это является проявлением привязанности и способом коммуникации с хозяином.

Об этом пишет Express.

Собаки используют разные способы для выражения эмоций, в частности облизывания, осязания и виляния хвостом. По словам экспертки, облизывание объясняется тем, что собаки действительно чувствуют себя членами семьи, а затем пытаются привлечь внимание, касаясь вас носом.

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«Это довольно мило, когда собаки приходят и лижут нас по лицу, рукам или что-нибудь в этом роде. Они просто очень хотят быть частью семьи и получить немного внимания», — объясняет веринарный врач Джулиан Нортон.

Она также отметила, что виляние хвостом может свидетельствовать не только о радостном состоянии пса, как принято считать, но и о его волнении. Высокое и расслабленное виление обычно означает положительное настроение, тогда как медленное или низкое может указывать на беспокойство.

Также собаки могут «улыбаться» или демонстрировать другие поведенческие сигналы, отражающие их эмоциональное состояние.

Специалист подытоживает, что понимание этих сигналов помогает лучше взаимодействовать с животными.

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«Понимание того, как их интерпретировать, может привести к значительно более прочной связи, и в конце концов к более удовлетворенной и уверенной в себе собаке», — завершила она.

Ранее ветеринарка пояснила, что поедание травы у собак во время прогулок является нормальным и довольно распространенным поведением. Это не всегда свидетельствует о проблемах со здоровьем и попытках вызвать рвоту. Чаще животные едят траву через естественные инстинкты, любознательность или как способ разнообразить рацион и получить дополнительную клетчатку.

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