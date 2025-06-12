Почему собаки виляют хвостом: ветеринар объяснил скрытые значения поведения животных

Собаки часто виляют хвостом, но только нюансы поведения могут показать, что именно чувствует животное

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Многие считают, что виляние хвостом у собаки всегда является признаком радости. Однако ветеринарный эксперт, доктор Джулиан Нортон, известный как «Йоркширский ветеринар», раскрывает подлинные причины этого поведения, отмечая, что собачий хвост является сложным инструментом коммуникации, который может передавать широкий спектр собачьих эмоций .

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно исследованиям, интерес к «сигналам собачьей коммуникации» возрос на 200% за последние три месяца, что свидетельствует о растущем желании владельцев лучше понимать своих любимцев. Среди наиболее часто неправильно интерпретированных действий - это нежное касание носом и, конечно, виляние хвостом.

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Что означает виляние хвостом, «улыбка» и нежное касание носом

Доктор Нортон объясняет, что когда собака нежно затрагивает нос своего хозяина, это часто является проявлением желания привлечь внимание и ощущение принадлежности к «семье» или «стае». Это «миловидное» поведение, похожее на облизывание рук или лица, свидетельствует о том, что собака стремится быть частью семьи и получить внимание.

Однако, кроме касания носом, существуют другие способы коммуникации, которые владельцам следует понимать:

Виление хвостом : Это мощный инструмент. Важно обращать внимание на высоту, скорость и жесткость хвоста.

Облизывание : Это преимущественно социальное поведение. В дикой природе собаки облизывают морды других членов стаи в знак смирения или привязанности, и этот инстинкт распространяется на людей.

«Улыбка» : Хотя собаки не «улыбаются» так же как люди, некоторые из них оттягивают губы таким образом, что это удивительно похоже на улыбку.

10 признаков настоящей любви вашей собаки

Ветеринар Наташа Уотсон из Vetfone также поделилась основными сигналами, свидетельствующими о глубокой привязанности собаки к своему владельцу.

Вот 10 признаков того, что ваша собака действительно вас любит:

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Виление хвостом — слегка приподнятое, медленное движение хвоста из стороны в сторону часто указывает на счастье и удовольствие. Зрительный контакт – длительный зрительный контакт свидетельствует о доверии и приверженности. Принесение игрушек – если ваш пушистый друг приносит вам игрушку, это признак безусловного уровня доверия и любви. Близость — собаки, которые чувствуют себя комфортно, прижимаются и опираются на людей, что вызывает у них чувство материнской близости. Следование за вами — когда собака преследует вас из комнаты в комнату, это признак привязанности, поскольку они, как стайные животные, стремятся быть рядом. Защита – собака, защищающая вас или ваш дом, таким образом проявляет преданность, любовь и желание обезопасить вас. «Разговоры» - лай или нытье, особенно при встрече или во время волнения, могут быть проявлением любви и привязанности, поскольку это их способ общения. Подпрыгивание – хотя это может быть признаком волнения, подпрыгивание на вас является распространенным способом выражения радости от встречи или желания близости. Реакция на команды и обучение - собаки, хорошо реагирующие на команды, стремятся угодить владельцу, укрепляющему связь через доверие и желание вас порадовать. Отражение эмоций — если ваша собака чувствует ваше настроение и соответственно изменяет свое поведение, это явный признак эмпатии и любви.

Напомним, ученые создали тест, который позволит понять, ваш кот психопат . По результатам анкеты владельцы могут лучше понять характер своих пушистиков.