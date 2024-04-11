Почему США не дают Украине оружие: ведьма шокировала ответом

Ведьма Мария Тиха считает, что США не дают Украине оружия, чтобы "заморозить" войну.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Поговорим".

Мария Тихая считает, что многим безразлична судьба Украины, они хотят "оттянуть конфликт". Ведьма говорит, что Украине это невыгодно.

"Все хотят паузы. Все хотят замораживания войны. Они пытаются давить со всех сторон, чтобы была заморозка. Карты показывают, что этому всему не видно конца. Поэтому все склоняются к заморозке. Я так понимаю - они не дают оружия, чтобы у нас не хватило запасов, чтобы была заморозка", - предполагает ведьма.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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