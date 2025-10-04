Почему стоит брать теннисный мяч в путешествие самолетами: лайфхак для путешествующих

Аэропорт / © Pixabay

Реклама

Во время путешествий самолетами пассажиры часто сталкиваются с дискомфортом: болью в спине, ногах, плечах или запястьях. Обычно советуют брать с собой антисептики, подушки для шеи и другие мелочи, но есть один маленький и очень эффективный предмет — теннисный мяч.

Об этом пишет Daily Mail

Теннисный мяч можно легко положить в рюкзак или сумку. Его используют для массажа, улучшения кровообращения и уменьшения мышечного напряжения. Методика проста: мяч нужно катать вдоль тела, прикладывая легкое давление на бедра, лодыжки, ноги, плечи и запястья. Это помогает снять напряжение и разогреть мышцы, заменяя громоздкие массажеры.

Реклама

Особенно полезно это для пожилых пассажиров. Эксперт по уходу за пожилыми людьми Ли Картрайт объясняет, что во время полета не следует скрещивать ноги, поскольку это может привести к боли в спине и суставах, а также уменьшить кровообращение в ногах, что повышает риск тромбоза глубоких вен (DVT). Это состояние опасно, потому что тромб может переместиться в другие части тела. Пожилые люди особенно уязвимы, поскольку с возрастом кровообращение замедляется, мышцы слабеют, а венозные клапаны работают менее эффективно. Кроме того, сопутствующие заболевания, такие как диабет, могут увеличить риск

Кроме теннисного мяча, в ручной клади советуют хранить жизненно необходимые вещи: лекарства по рецепту и электронику. Эти предметы никогда нельзя класть в багаж, сдаваемый в багажный отсек, даже если рейс короткий. Лекарства по рецепту особенно важны, потому что получить их повторно может быть сложно в выходные или праздничные дни.

Теннисный мяч — компактный, недорогой и универсальный способ сделать путешествие более комфортным и безопасным, особенно для тех, кто часто летает и хочет избежать мышечной боли или проблем с кровообращением.

Напомним, мы собрали несколько действенных и одновременно простых лайфхаков, которые помогут вам защитить свои ценности во время путешествий, от прогулок по старым улочкам Европы до отдыха на морском побережье.