Почему стоит есть малину ежедневно: ученые назвали 5 причин

Малина / © Pixabay

Реклама

Малина известна не только как вкусный десерт или дополнение к чаю с вареньем, помогающее при простуде. На самом деле ее полезные свойства значительно шире, и многие люди о них даже не догадываются.

Об этом пишет издание ЕlegantWoman.

Благодаря высокому содержанию антоцианов, эта ягода может положительно влиять на здоровье сердца. Антоцианы помогают уменьшить воспалительные процессы в организме, которые нередко становятся причиной сердечно-сосудистых проблем. Кроме того, клетчатка, содержащаяся в малине, способствует снижению уровня вредного холестерина, что также поддерживает работу сердца и сосудов.

Реклама

Малина отличается низкой калорийностью, поэтому ее часто рекомендуют тем, кто стремится сохранить или снизить вес. Например, два стакана свежих ягод содержат лишь около 128 калорий и 16 граммов полезной клетчатки, которая обеспечивает длительное чувство насыщения, помогая избежать перекусов между основными приемами пищи.

Антиоксиданты, присутствующие в малине, борются с вредным воздействием свободных радикалов, которые ускоряют старение организма. Витамин С, содержащийся в ягоде, стимулирует выработку коллагена, способствует увлажнению и поддерживает упругость кожи, благодаря чему лицо выглядит более сияющим и здоровым.

Полифенолы в составе малины обладают мощным противовоспалительным действием, которое выходит за пределы борьбы с простудными заболеваниями. Они помогают уменьшить внутренние воспалительные процессы в организме, поддерживая общее здоровье и самочувствие.

Малина — не только вкусный десерт, но и мощное природное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы, контроля веса, красоты кожи и защиты организма от воспалений. Регулярное потребление этой ягоды помогает организму оставаться здоровым, энергичным и устойчивым к вирусным и воспалительным процессам.