Почему стоит забыть слово "Прибалтика": как правильно называть страны Балтии

Страны Балтии

Реклама

Язык — это не только средство общения, но и инструмент политики и уважения к суверенитету других народов. Многие из нас привыкли к термину «Прибалтика», однако сегодня его употребление считается некорректным и нежелательным в современном украинском языке. Рассказываем, почему этот термин является ошибочной советской калькой и как называть эти государства правильно, опираясь на исторические факты и языковые нормы.

Имперский подтекст

Слово «Прибалтика» является обычным примером колониального взгяда на географию. Как объясняют языковеды, такое название отражает имперскую перспективу — регион определяется как территория «при Балтийском море» по отношению к центру государства. В результате независимые страны как бы определяются как периферия или приложение к другой империи.

Это название активно закрепилось в советском административном и публицистическом языке после 1940 года. Оно стоит в одном ряду с другими ошибочными названиями, которые помнит старшее поколение, например «Венгрія», «Арменія» или «Турція». Для жителей Эстонии, Латвии и Литвы термин «Прибалтика» ассоциируется с периодом советской оккупации, поэтому сами граждане этих стран его не используют.

Реклама

Как называть эти страны правильно

Сегодня общепринятым, нейтральным и политически корректным термином в официальном и публичном пространстве являются страны Балтии, балтийские страны или балтийские государства.

Такой подход обусловлен, прежде всего, естественностью этих слов для нашего языка, ведь само название «Балтия» происходит непосредственно от наименования Балтийского моря. Использование словосочетания «страны Балтии» является географически точным и понятным термином, соответствующим современным языковым нормам.

Важен и международный контекст, поскольку внутренние самоназвания этих народов, а также общепризнанные англоязычные термины буквально означают именно «балтийские государства». Это подчеркивает субъектность каждой страны и их единство как региона.

Дополнительным подтверждением правильности такого наименования стало изменение официальной классификации ООН в 2017 году. Тогда эти государства были переведены из группы Восточной Европы в Северную Европу, что окончательно закрепило их культурную и экономическую близость к скандинавским соседям и удалило от советского наследия.

Реклама

Избавление от русизмов и ошибок в именах собственных — это способ точнее и уважительнее относиться к регионам. Отказ от «Прибалтики» является проявлением солидарности с Эстонией, Латвией и Литвой, которые являются одними из самых преданных союзников Украины. Уважение к названию, которое избрали сами народы для своей самоидентификации — это признание их независимости.