Почему стюардессы просят открыть шторы на иллюминаторах во время взлета и посадки — настоящая причина

Открытые иллюминаторы во время взлета и посадки являются требованием безопасности пассажиров и экипажа самолета

Реклама

Требование бортпроводников держать шторы иллюминаторов открытыми во время взлета и посадки самолета может показаться пассажирам, особенно на ночных рейсах, простой прихотью или даже неудобством. На самом деле это ключевое требование авиационной безопасности, которое может спасти жизнь пассажирам и экипажу в критической ситуации. Открытое окно помогает обеспечить ситуационную осведомленность и быструю эвакуацию.

Об этом пишет People со ссылкой на экспертов в области авиации.

Критические фазы полета

Пилот и связной Cirrus Aviation Services Рок Садди объяснил, что шторы оставляют приподнятыми во время взлета и посадки, поскольку это две наиболее критичные фазы полета . Эти две фазы являются статистически наиболее опасными.

Реклама

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 61% всех авиакатастроф , зафиксированных с 2005 по 2024 год, произошли как раз во время взлета (128 случаев) или посадки (788 случаев) .

«Шторы окон оставляют поднятыми во время взлета и посадки двух наиболее критических фаз полета для обеспечения ситуационной осведомленности как пассажиров, так и экипажа», — отметил Рок Садди.

Как открытые шторы помогают во время чрезвычайной ситуации

В случае аварийной ситуации время имеет решающее значение, поскольку экипаж имеет несколько секунд для принятия решений и начала эвакуации. При этом открытые шторы выполняют три критические функции:

Адаптация зрения: Открытое окно обеспечивает поступление естественного света, что помогает глазам пассажиров и экипажу быстрее адаптироваться к наружному освещению. Если авария произойдет днем, а шторы были опущены, глазам понадобится драгоценное время, чтобы привыкнуть к яркому свету после подъема штор. Это задерживает эвакуацию. Оценка внешних условий: Это позволяет бортпроводникам и аварийно-спасательным службам визуально оценить условия за бортом самолета (огонь, обломки, вода, повреждение), прежде чем открывать аварийный выход. Оценка внутренних условий: Если шторы закрыты, находящиеся снаружи спасатели не могут видеть, что происходит внутри самолета.

Хотя большинство авиакомпаний придерживаются этой политики безопасности, в Соединенных Штатах Федеральное авиационное управление (FAA) не имеет единой политики по шторам, оставляя это решение по усмотрению авиакомпаний. Однако Ассоциация бортпроводников критикует любые попытки отказаться от этой практики, называя ее «стандартом процедуры» для безопасности полетов.

Реклама

Кроме того, капитан SkyWest Airlines Адам Коэн отметил, что открытые шторы просто вежливы: это «помогает пассажирам с акклиматизацией глаз перед выходом из самолета».

Напомним, современные пассажирские самолеты легко преодолевают тысячи километров, объединяя самые отдаленные континенты мира. Однако ни один коммерческий рейс не рискует проложить маршрут через Антарктиду, несмотря на потенциальную экономию времени. Стюардесса объяснила, почему на самом деле самолеты обходят Южный полюс .