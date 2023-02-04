Почему телефон медленно заряжается: пять причин и что делать

Новый телефон всегда быстро заряжается и долго держит заряд. Но со временем батарея изнашивается и время зарядки может существенно увеличиваться. Почему телефон медленно заряжается и что делать читайте в материале ТСН.ua.

Зарядка неисправна

Кабель и блок питания – это основные компоненты зарядки. Если повредится хотя бы один, телефон начнет заряжаться медленнее, а батарея будет быстрее терять заряд.

Как это предотвратить? Не стоит постоянно скручивать и наматывать зарядное устройство, потому что оно может порваться и процесс зарядки замедлится или совсем станет невозможным. Если уж так произошло лучше не ремонтировать его с помощью скотча или других подручных средств. Следует сразу приобрести новое зарядное устройство.

Возникновение проблем с USB-портом

Через порт USB батарея телефона принимает электроэнергию. Поэтому, если он повреждается или загрязняется, это приводит к усложнению процесса зарядки.

Что делать? Если телефон заряжается медленнее, но зарядное устройство исправно, попробуйте очистить USB-порт. Для этого вам понадобится зубочистка или мягкий тонкий предмет, удаляющий грязь. Металлические предметы использовать ни в коем случае не рекомендуется. Можно легко повредить порт, и тогда ситуацию исправит только ремонт.

Телефон перегружен фоновыми приложениями

Даже если выйти из всех приложений, некоторые из них будут продолжать работать в фоновом режиме, чтобы поддерживать работу устройства. Из-за этой зарядки может стать правильнее, ведь аккумулятор будет дальше использоваться.

Как это исправить? Необходимо вручную закрыть все программы, работающие в фоновом режиме.

Использование телефона во время зарядки

При использовании устройства во время его зарядки он может заряжаться дольше из-за потребления большего количества энергии.

В таком случае решить проблему очень просто – на время зарядки оставить телефон в покое.

Подключение к неподходящим аксессуарам для зарядки

На скорость зарядки также может повлиять использование аксессуаров, не предназначенных для данного устройства. Если "родное" зарядное устройство вышло из строя, нужно убедиться, что вы используете правильный его соответствие.

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