Почему торт «Наполеон» так называется: история и версии

Почему «Наполеон» так называется

Торт «Наполеон» остается одним из самых любимых во многих странах. За этой кулинарной классикой скрываются многочисленные легенды и версии его происхождения, связывающие изделие с итальянским городом, французскими императорами и военными победами.

Почему торт «Наполеон» так называется: известные версии

Из-за происхождения десерта

Среди версий происхождения названия десерта — его происхождение.

Среди версий то, что торт был создан в период второй французской империи (1852 — 1870 гг.) чуть ли не по приказу императора Наполеона III Бонапарта, племянника Наполеона I. Торт действительно делали уже с тех времен, и во французской версии он состоял из слоеного теста, смазанного перетертой.

По другой версии корни торта «Наполеон» тянутся в итальянский город Неаполь. Согласно этой версии, десерт был одним из самых известных блюд местной кухни, а само название является искажением слова «неаполитанский». Интересно, что в итальянском варианте десерт состоял из шпината, творога и соуса песто, что совершенно не похоже на современный сладкий торт. Название «Наполеон» могло возникнуть как извращение французского слова «наполитен» (napolitain) или «неаполитанский». В кулинарных книгах того времени иногда встречались рецепты трехслойных десертов «неаполитанского» стиля, состоявших из слоев разных ингредиентов. Таким образом, это было просто географическое название, совпавшее со славой императора и закрепившееся из-за бытовой неточности.

Кстати, в самой Франции этот десерт редко называют «Наполеон». Там он известен как мильфей (mille-feuille), что означает тысяча писем. Это классическое французское изделие обычно состоит из трех слоев слоеного теста с прослоями заварного крема. Хотя украинский и российский «наполеон» традиционно имеет гораздо больше тонких лепешек, основная идея слоеного десерта с кремом является общей для всех этих вариантов.

Романтическая версия

Согласно одной из легенд, сам Наполеон Бонапарт стал автором идеи этого торта. Однажды его жена, Жозефина, заметила, как император игриво нашептывает что-то на ухо ее фрейлине, и по ревности потребовала объяснений. Наполеон не растерялся и ответил, что расспрашивал рецепт новой вкусности. Вечером он вызвал повара и приказал ему создать оригинальный десерт, который должен был поразить императрицу. Придворный повар приготовил шедевр на следующий день. Успех торта был настолько велик, что Наполеон и все придворные были увлечены, и десерт был назван в честь императора.

«Русская» версия

Наиболее распространенная версия ведет нас не в Париж, а в Москву 1912 года. В это время отмечался столетний юбилей победы русской империи над армией Наполеона Бонапарта в войне 1812 года.

Для празднования этой знаменательной даты повара придумали множество новых блюд, среди которых был и новый десерт. Чтобы подчеркнуть связь с историческим событием, торт был выполнен в форме треугольника, символизировавшего знаменитую треугольную шляпу (бикорн) императора. Листья крошки, посыпавшие торт, олицетворяли снег, в котором таяла французская армия. Название «наполеон» закрепилось, а сама форма впоследствии упростилась к привычному прямоугольнику или кругу. За основу был взят французский десерт «Мильфей».

Однако существует версия, что в Российскую империю «неаполитанец» попал вместе с французскими аристократами, бежавшими в страну во время великой французской революции, . впоследствии название этого десерта превратилось в привычное нам слово «Наполеон».

Разновидности десерта: «мокрый» и «сухой» Наполеон

В современной кулинарии существует два основных типа торта «Наполеона», которые отличаются по виду крема:

В «мокром» Наполеоне используется заварной крем или кремы на его основаниях, такой торт имеет нежную структуру и лучше пропитывается, становясь мягким.

«Сухой» Наполеон в своей основе имеет масляный крем. из-за этого он остается более хрустящим и жестким.

Независимо от точной истории, торт «Наполеон» — это десерт, соединивший историю, легенды и удивительный вкус, оставаясь любимым в разных уголках мира.