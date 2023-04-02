Почему тщательная весенняя уборка может навредить здоровью: шокирующее объяснение ученых

Британское исследование показало, что испачкаться может быть полезным для здоровья.

Пандемия Covid-19 заставила людей тщательнее убирать дома, но чистота и гигиена – это не одно и то же. Слишком частая уборка может навредить здоровью. Ученые утверждают, что для здоровой иммунной системы следует контактировать с микроорганизмами. По их мнению, это помогает регулировать иммунитет.

Об этом пишет BBC News со ссылкой на разные исследования.

Также читайте Школьный завтрак с микробами: специалисты выяснили причину массового отравления детей в Кропивницком

Салли Блумфилд, глава Международного научного форума по домашней гигиене и почетная профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, обеспокоена тем, что пандемия заставила многих людей приобрести вредные привычки по уборке. Например, навязчиво драить пол, вместо того, чтобы просто придерживаться должной гигиены, что поможет предотвратить распространение болезней.

"Люди одержимы чистотой, потому что считают ее средством защиты от микробов. Ассоциация чистоты со здоровьем заложена в нашей ДНК… Во время процесса эволюции мы выработали рефлекс отвращения, который заставляет нас избегать вещей, которые являются мерзкими или зловонными", — сказала она.

Опрос, проведенный Королевским обществом общественного здравоохранения (RSPH) в Британии, показал, что испачкаться может оказаться полезным для здоровья. В исследовании рассказывается, что дети, растущие на фермах, меньше страдают астмой и аллергией и имеют меньшую вероятность развития аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь Крона, потому что они в раннем возрасте контактировали с разнообразными микроорганизмами, которые помогали регулировать их иммунитет.

Также читайте Серьезно подорвет здоровье: почему нельзя пить кофе с молоком

Почётный профессор медицинской микробиологии в Университетском колледже Лондона (UCL) Грэм Рук утверждает, что на самом деле не реагировать чрезмерно на безвредные микробы иммунную систему тренирует контакт неинфекционными организмами, которые существовали на протяжении большей части нашей эволюционной истории, а не детские инфекции или чистота в доме.

"Мы рождаемся с полностью сформированной иммунной системой, которая нуждается в программировании. Программированием занимаются "старые друзья" (неинфекционными организмами — ред.). Они учат иммунную систему не реагировать на такие вещи, как пыльца и пищевые аллергены, которые абсолютно безвредны", — объяснил он.

В еще одном исследовании, проведенном в 2021 году, говорится, что дети получают все необходимые микроорганизмы для развития здоровой иммунной системы через вакцины, природную среду и полезную микробиоту, которую они получают от матерей во время родов.

"Нам, безусловно, нужно контактировать с микробиотой наших матерей и природной среды, и если этого не сделать, это, безусловно, способствует иммунорегуляторным расстройствам, таким как аллергия, поскольку эти микроорганизмы создают механизмы, регулирующие иммунную систему", — подчеркнул Рук.

Ранее рассказывали о пищевой аллергии у домашних животных: эксперт рассказал, как распознать и что делать дальше.

Читайте также: