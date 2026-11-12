«Почему ты до сих пор там?»: британка объяснила, почему не хочет покидать Украину во время войны

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Британка Элли, которая уже около восьми лет живет в Украине и замужем за украинцем, ответила иностранным знакомым, которые постоянно спрашивают, почему она не уезжает из страны во время войны. Женщина объяснила, насколько тяжело покинуть место, которое считаешь своим домом, и выразила поддержку украинцам, вынужденным стать переселенцами.

Об этом она рассказала в видео на своей странице в Instagram ellies_ukrainianlife.

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Элли живет вместе с семьей в Измаиле в Одесской области. По ее словам, с начала полномасштабного российского вторжения она неоднократно слышала от иностранцев советы просто переехать в более безопасную страну.

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«Я из Англии. Живу в Украине уже восемь лет. Но когда началось полномасштабное вторжение, и с тех пор так много раз люди спрашивают: "Просто переезжай", "Просто покинь свой дом", "Ну, почему ты до сих пор там?"» — поделилась британка.

Она подчеркнула, что хорошо понимает опасность жизни во время войны. Однако для многих людей решение о выезде означает гораздо больше, чем просто смену места жительства.

«Как будто сердце разрывается надвое»

По словам Элли, иностранцам, не переживавшим подобного опыта, сложно осознать, что чувствует человек, вынужденный покинуть собственный дом.

«Но вы осознаете, как трудно принять то, что твой дом, который всегда в твоей голове является безопасным местом... Случится что-то — где ты хочешь быть? Ты хочешь быть дома. Это самое безопасное место на Земле в твоем воображении», – объяснила она.

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Британка призналась, что ее семье удалось остаться в Измаиле, который она считает относительно безопасным. В то же время она сочувствует украинцам, которые из-за войны потеряли такую возможность.

«Столько украинцев, у которых не было выбора. И ради своих семей и детей им пришлось покинуть свое безопасное место, которое уже не было безопасным. Я могу описать это только так: будто сердце разрывается надвое», — сказала Элли.

В конце видео женщина подчеркнула, что не пытается убедить других оставаться в опасности. Она лишь хочет поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома или вообще потерявших их из-за российской войны.

«Сегодня без мотивации. Я просто поддерживаю своих замечательных украинцев, вынужденных покинуть свои дома, которые потеряли свои дома», — подытожила британка.

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