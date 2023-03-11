Почему у британцев больше всего шансов выжить в авиакатастрофе: эксперт назвал неожиданную причину

Эксперт также дал ряд советов, как поступать во время полетов. В частности, он сообщил, что самое безопасное место в самолете расположено над крылом у запасной двери.

Какая британская черта может увеличить шансы остаться в живых в случае авиакатастрофы – объяснил Венс Гилдерман – гендиректор одной из крупнейших в мире компаний, предоставляющих услуги авиабезопасности Afuzion Inc.

Об этом сообщает Sun Online Travel.

По словам эксперта по авиабезопасности, у британцев больше всего шансов по сравнению с другими национальностями выжить в авиакатастрофе, ведь они больше всего придерживаются культуры очереди.

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"Многие страны не имеют такой культуры очереди, как в Великобритании, но эффективное стояние в очередях является одним из лучших способов, с помощью которого могут выжить больше людей. Это не только о том, чтобы думать о себе, вы должны думать о своих попутчиках, и каждый спешащий одновременно создает проблемы в проходах", – рассказал эксперт.

Гилдерман также предупредил, что в таких ситуациях следует оставлять свои вещи и не игнорировать сообщения о безопасности.

"Людям говорят не паниковать и не хватать свои вещи, но они делают это каждый раз – они спешат и пытаются выйти из самолета. То ли сумка или другие личные вещи – они пытаются их достать. Это задерживает людей и создает проблемы в салоне, которые вам не нужны", – рассказал эксперт по авиабезопасности.

Он подчеркнул, что это жизненно важно, и назвал странным, что когда пассажирам говорят оставить свои вещи, то первое, что они сделают, проигнорируют это сообщение.

Гилдерман отметил, что есть определенные предметы, которые могут повысить шансы на выживание, если случится худшее, тогда как другие вещи также могут препятствовать людям. Речь идет о готовности к неожиданным визитам в более холодные климатические условия, а также об ограничении использования телефона во время взлета и посадки.

"Я всегда ношу легкую куртку, что-то вроде куртки для йоги, когда летаю. Если ваш самолет упадет, вряд ли это будет в Центральной Америке или еще где-то в теплом месте – скорее всего, оно будет где-то холодным, особенно если вы окажетесь в воде. Куртка для йоги – это не совсем гидрокостюм, но она обеспечит дополнительный слой тепла, пока вы ждете прибытия спасателей", – пояснил эксперт.

Он также отметил важность быть внимательными в самолете во время взлета и посадки. В эти моменты нужно отложить телефон и послушать инструктаж по безопасности и просто учитывать происходящее.

"Подумайте, где ваш ближайший выход, как выйти в экстренной ситуации и т.д. Это может иметь большое значение", – сказал Гилдерман.

Выбор правильного кресла в самолете тоже может иметь значение для пассажиров, и есть одно, которое сам эксперт всегда любит выбирать, когда летает. По его словам, самое безопасное место расположено над крылом самолета, прямо у запасной двери.

"Если вы думаете о самолете как о качелях, то точка опоры расположена прямо над крылом – именно там она самая прочная. Любая сторона немного шатче. Но также, если вы спускаетесь вниз, вы находитесь прямо у аварийного выхода, и вы можете одним из первых выйти за дверь, вас не задержат в кабине, пытаясь выбраться", – объяснил Гилдерман.

Хотя все советы эксперта когда-нибудь могут пригодиться, скорее всего, этого не произойдет. Ведь сейчас самолеты безопаснее, чем когда-либо.

"Самолет – это самое безопасное место. Единственное, что безопаснее – это оставаться дома и вообще не выходить. Гораздо больше шансов попасть в аварию во время езды на велосипеде, пешком или в автомобиле", – заверил эксперт по авиабезопасности.

Напомним, пилот EasyJet совершил поворот на 360 градусов над океаном, чтобы пассажиры смогли увидеть "невероятный" вид на северное сияние.

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