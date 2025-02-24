Почему у кошек мягкие лапки: появилось научное объяснение

Исследования показали, что при сжатии подушечки ужесточаются, что позволяет более эффективно распределять нагрузку при приземлении.

Мягенькие лапки у кошек, вызывающих умиление у большинства людей, стали следствием десятков миллионов лет эволюции.

Об этом сообщил биолог Джонатан Лосос из Вашингтонского университета в комментарии изданию Live Science.

По его словам, мягкие лапки были у общих предков всех представителей ряда хищных (Carnivora) и появились около 50 миллионов лет назад. Основной функцией этих милых лапок является помощь во время передвижения.

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Во-первых, благодаря подушечкам, состоящим из жировой ткани, окруженной слоем коллагена, кошки могут мягко приземляться, даже упав с большой высоты. Исследования показали, что при сжатии подушечки ужесточаются, что позволяет более эффективно распределять нагрузку при приземлении.

Помимо амортизации во время падения, лапки кошек помогают лучше удерживать сцепление. Острые когти они используют во время лазания по деревьям, а во время бега полагаются в основном на сцепления, которое обеспечивают подушечки, без которых они бы скользили на шерстяных лапках.

Также подушечки имеют много нервных окончаний, которые делают их очень чувствительными к температуре и текстуре поверхности.

Еще одной функцией подушечек является теплообмен – потовые железы, которые в них расположены, помогают регулировать температуру тела.

Напомним, сотрудники аквариума в Шривпорте, штат Луизиана, США, были ошеломлены, когда в воде, где не было ни одного самца, вылупилась молодая акула.

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