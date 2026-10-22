Почему у Моны Лизы нет бровей и ресниц: появилась неожиданная теория о шедевре да Винчи

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи / © Associated Press

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Лиза Герардини, которую считают моделью для знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», могла страдать от заболевания, вызывающего выпадение волос. На это могут указывать высокая линия лба, отсутствие бровей и ресниц на портрете.

Об этом пишет британское издание Daily Star.

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Дерматолог и специалист по заболеваниям волос Луиджи Лайно обратил внимание на особенности внешности Моны Лизы, которые могут свидетельствовать о гнездовой алопеции — аутоиммунное заболевание, приводящее к выпадению волос. Обычно оно проявляется отдельными залысинами, но в некоторых случаях может привести к потере волос на всей голове или даже на теле.

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В статье, опубликованной в журнале «Clinics in Dermatology», Лайно предложил рассматривать изображённую женщину как возможную пациентку с таким заболеванием.

«Я предлагаю признать самое известное лицо в истории искусства таким, каким оно клинически всегда и было: лицом молодой женщины с гнездовой алопецией», — написал исследователь.

По его мнению, особенности линии роста волос и отсутствие бровей и ресниц могут быть не только художественным приёмом, но и отражением реальных физических особенностей модели.

Это не первая попытка объяснить внешность Моны Лизы с точки зрения дерматологии. В 2019 году в исследовании, опубликованном в журнале «Clinical and Experimental Dermatology», выдвинуло предположение, что у женщины могли наблюдаться признаки фронтальной фиброзной алопеции — заболевания, вызывающего постепенное отступание линии роста волос.

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Эта форма алопеции обычно поражает женщин и относится к рубцовым заболеваниям, при которых выпадение волос может быть необратимым. Среди характерных признаков — высокий лоб, смещение линии роста волос назад и выпадение бровей.

В то же время окончательно установить, действительно ли модель страдала одним из этих заболеваний, невозможно, опираясь лишь на портрет.

Не болезнь, а мода эпохи Возрождения?

Существует и альтернативное объяснение: внешность Моны Лизы могла соответствовать эстетическим стандартам того времени. По одной из версий, женщины выщипывали брови и волосы на лбу, чтобы визуально увеличить лоб и придать лицу более изящный вид.

Такую практику иногда называют псевдоалопецией — имитацией выпадения волос с помощью косметических процедур.

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Исследователи также обращают внимание на жизненные обстоятельства Лизы Герардини. Она была женой флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо, рано вышла замуж и родила пятерых детей. По предположению специалистов, стресс может быть одним из факторов, связанных с развитием гнездовой алопеции, хотя сам по себе этот фактор не доказывает наличие заболевания у модели.

Напомним, что картина, написанная более 160 лет назад, вновь привлекла внимание пользователей Интернета благодаря одной необычной детали. На полотне австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера молодая женщина держит в руках небольшой предмет, который современному зрителю может напомнить смартфон.

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