Почему у нас ухудшается настроение, когда раньше темнеет: что на самом деле происходит с организмом

Эксперты рассказали, почему осенью ухудшается настроение, и как утренняя темнота влияет на наш организм. / © unsplash.com

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С наступлением осени и сокращением светового дня многие сталкиваются с резким ухудшением настроения, апатией и постоянным ощущением истощения. Медики предостерегают: это не просто временная блажь, а естественная физиологическая реакция организма на дефицит солнечного света.

О том, почему возникает осенняя хандра и как вернуть энергию, сообщает портал Egészségkalauz.

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С приближением осени становится все темнее, и многие могут чувствовать себя более усталыми, вялыми или сонными. По словам экспертов, это не обязательно потому, что мы скучаем по лету: меньше естественного света также может влиять на наши внутренние часы, сон и биологические процессы, влияющие на наше настроение.

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Изменение может быть особенно заметным во время осеннего перевода часов. В то время как летом после работы еще светло в течение нескольких часов, в холодное время года многие выходят из дома в темноте, и до тех пор, как они заканчивают работу, снова темно.

Некоторых людей это почти не беспокоит, но другие в начале осени замечают, что им труднее просыпаться, меньше энергии, хотелось бы спать, труднее сосредоточиться или просто ухудшается настроение.

За этим следует несколько процессов. Свет является одним из важнейших сигналов времени в человеческом организме, который, среди прочего, помогает синхронизировать наши внутренние биологические часы с изменением дня и ночи. Когда происходит значительное изменение в том, когда и сколько природного света мы получаем, наш организм также может реагировать.

Наши глаза используют свет не только чтобы видеть

Свет, достигающий сетчатки глаза, также дает мозгу информацию о том, день сейчас или ночь.

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Эта информация достигает так называемого супрахиазматического ядра мозга, которое играет центральную роль в регулировании циркадного ритма или примерно 24-часового внутреннего биологического ритма.

Естественное освещение является важнейшим сигналом. Утром свет может помочь организму адаптироваться к периоду бодрствования, в то время как вечером тьма сигнализирует о том, что пора отдохнуть.

Осенью и зимой эта система сталкивается с другими условиями освещения, чем летом. Дни короче, и многие проводят значительную часть светового дня в помещении.

Мелатонин также играет определенную роль

Чередование света и тьмы также влияет на выработку мелатонина.

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Мелатонин — это гормон, уровень которого обычно начинает повышаться вечером, когда наступает тьма. Это помогает организму сигнализировать о том, что пора спать.

Свет, напротив, угнетает выработку мелатонина.

Когда осенью темнеет раньше, меняется световая среда, к которой адаптируется наша циркадная система. Изменение функции мелатонина также изучается в связи с сезонными изменениями настроения.

Это может способствовать тому, что человек будет чувствовать себя более сонливым или усталым в темные месяцы.

Однако важно отметить, что это явление нельзя просто подытожить как «мрак производит больше мелатонина, поэтому мы чувствуем себя плохо». Регуляция настроения гораздо сложнее.

Изменение условий освещения, скорее всего, является одним из факторов, которые могут влиять на настроение более чувствительных людей.

Не случайно, что утром труднее встать с постели. Одной из причин осенне-зимней усталости может быть то, что утро становится темнее.

Естественный свет утром является важным сигналом для внутренних часов организма. Если кто-то просыпается в темноте, а затем сразу садится в машину или пользуется общественным транспортом до закрытого рабочего места, он может не получать достаточно яркого природного света в течение большей части утра.

Это может быть связано с тем, что по вечерам нас окружает искусственное освещение и экраны.

Таким образом, организм сталкивается с совершенно другими условиями освещения, чем обозначающие границу между днем ​​и ночью в природной среде.

Поэтому стабильный ритм сна и естественное освещение в течение дня, особенно утром, могут быть важны в течение осенних месяцев.

Ранняя тьма также меняет наши привычки

Не все эффекты являются гормональными или неврологическими. Подумайте, как меняется обычный день, когда днем смеркается.

Летом легче гулять, заниматься садоводством, заниматься спортом или встречаться с кем-нибудь после работы. При свете вечер может казаться продолжением дня.

Однако, если стемнеет днем, легче пойти домой и остаться дома.

Это может привести к уменьшению времени, проведенного на свежем воздухе, меньшей физической активности, а для некоторых людей также может уменьшиться количество социальных мероприятий.

Всё это может повлиять на ваше самочувствие. Регулярные физические упражнения, например, связаны с лучшим психическим здоровьем, а социальные связи также важны для психологического благополучия.

Следовательно, утренняя темнота также может косвенно ухудшить наше настроение, изменяя нашу повседневную жизнь.

Не все осенние настроения являются депрессией

Совершенно нормально, что осенью человек чувствует себя менее энергичным, хочет больше отдыхать дома или подчас имеет худшее настроение.

Это само по себе не значит, что у вас сезонная депрессия. Ситуация другая, если смена продолжительна, значительна и имеет заметное влияние на повседневную жизнь.

Сезонное аффективное расстройство, или САР, — это тип депрессии, который носит сезонный характер. В большинстве случаев он начинается осенью или зимой, а затем стихает весной.

Дело не только в том, что этому человеку не нравится холод.

Вот как может проявляться сезонная депрессия

Симптомы сезонного аффективного расстройства отчасти такие же, как и при других депрессивных состояниях.

Также могут возникать постоянное плохое настроение, потеря интереса и удовлетворения, нехватка энергии, трудности с концентрацией внимания, чувство безнадежности. Определенные симптомы могут быть особенно характерны для осенне-зимнего типа.

Человек может спать больше, чем обычно, испытывать трудности с пробуждением утром, испытывать повышенный аппетит, особенно тягу к пище, богатой углеводами, а также может наблюдаться увеличение веса.

Почему это влияет на некоторых людей гораздо больше?

Не все реагируют все равно на сокращение светового дня. Точная причина сезонного аффективного расстройства до конца не изучена. Изменения циркадного ритма, процессы, связанные с функцией серотонина, и изменения баланса мелатонина могут играть определенную роль.

Также известно, что сезонная депрессия может чаще встречаться в районах, расположенных дальше от экватора, где зимой большая разница между продолжительностью дня и ночи.

Семейный анамнез и наличие других депрессивных или биполярных расстройств также могут быть связаны с риском.

Однако то, что кто-то каждую осень немного ухудшается в настроении, не означает, что ему можно поставить диагноз.

Когда это больше, чем просто обычная осенняя депрессия?

Следует обратиться за помощью, если плохое настроение длится несколько дней или недель, регулярно возвращается и влияет на работу, отношения или выполнение повседневных задач.

Это также может быть предупредительным знаком, если человек теряет интерес к нравившимся ему вещам, наблюдаются значительные изменения во сне или аппетите, становится все более изолированным или испытывает постоянную безнадежность.

Сезонное аффективное расстройство подвергается лечению. Кроме светотерапии также может быть рассмотрена психотерапия, а в некоторых случаях и медикаментозное лечение.

Если появляются мысли о самоповреждениях или самоубийствах, следует немедленно обратиться за помощью.

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