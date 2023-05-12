Почему у персика закручиваются листья и как с этим бороться: проверенные способы

Что такое курчавость листьев персика и почему она опасна? Какими средствами обработать дерево?

Бывает так, что сразу после цветения листья персика начинают деформироваться и закручиваться, а затем и вовсе опадают. Вместе с тем прекращается рост новых побегов, завязь осыпается, замедляется развитие саженцев и молодых деревьев. Затем новые листочки и побеги снова появляются, но они не успевают полностью сформироваться к осени и обмерзают зимой. Эту болезнь называют курчавость листьев персика.

Что такое курчавость листьев персика и в чем ее опасность

Это довольно распространенная и опасная болезнь, особенно часто встречающаяся, когда весной стоит затяжная холодная и влажная погода. Проявляется курчавости листьев персика в мае, когда активно формируется завязь. Основными признаками этой болезни являются:

быстрое развитие — буквально через несколько дней листья закручиваются и опадают;

курчавость поражает только молодые побеги через 6-8 дней после их роста;

на листьях заметны зеленые вздутия, которые затем становятся буровато-лиловыми, красноватыми, а впоследствии коричневыми;

листья и молодые побеги закручиваются, искривляются, чернеют, покрывают белым налетом, опадают;

осыпается завязь, а сохранившиеся плоды становятся маленькими и жесткими, практически безвкусно.

Если курчавость листьев персика не лечить, дерево слабеет, отстает в росте. Разно снижается общая урожайность в следующем году, а уже через 2-3 сезона дерево полностью погибает.

Почему у персика крутятся листья: основные причины

Заболевание обычно появляется, когда температура воздуха стабильно поднимается выше 12 градусов днем, есть резкие перепады температур и высокая влажность. Обычно именно в мае уже истекает период цветения и персик успевает сформировать новые побеги. Курчавость – грибковое заболевание. Вызывают его грибки тафрины (Taphrina deformance). Активное развитие грибка сразу прекращается, когда воздух становится сухим и жарким.

Однако тафрина не исчезает, а просто "засыпает" глубоко в коре дерева до следующего сезона. Листья перестают развиваться, на зараженных ветвях появляются трещины. Весной следующего года грибок снова начинает активное развитие, опрокидываясь на новые деревья персиков, миндаля или нектаринов.

Как бороться с курчавостью персика

Чтобы избавиться от грибка, нужно настроиться на регулярный уход. Уже больные деревца нуждаются в комплексном лечении. Пораженные ветки обрезают, больные закрутившиеся листья собирают и сжигают. Удалять больные листики нужно как можно скорее, пока грибки не дали споры. Обрезки нельзя бросать в компост, потому что заболевание будет распространяться.

Каким препаратом обработать персик от курчавости? Больные деревья обрабатывают фунгицидами, разводящими согласно инструкции. Опрыскивают трижды с перерывами в 10-14 дней. Только так можно спасти персики от смерти.

В дальнейшем нужно также проводить профилактику, чтобы уберечь сад от курчавости листьев:

осенью, когда закончится падолист, нужно собрать все листья под деревьями и провести искореняющее опрыскивание ветвей, ствола и земли;

весной до распускания почек при установившейся плюсовой температуре проводят первое опрыскивание препаратами с медью;

когда почки уже отечны и вот-вот распустятся, проводят обработку фунгицидами с медью в составе;

через две недели производят еще одно опрыскивание.

Как только персики перестанут повреждаться курчавостью листьев несколько рясков подряд, профилактическое опрыскивание можно уменьшить до двух раз: весной и осенью.

Начинающие часто спрашивают, можно ли курчавость персика вывести народными средствами ? К сожалению, специалисты утверждают, что это невозможно. Лечить пораженные деревья можно только фунгицидами. Для профилактики иногда принимают биопрепараты, но они менее эффективны.

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