Почему у слонов огромные уши: секрет природного кондиционера

Слоны имеют уникальные особенности, которые делают их одними из самых узнаваемых животных на планете. Их длинный хобот и огромные уши – это не просто интересные анатомические особенности, а результат эволюции, направленной на выживание в экстремальных условиях.

Об этом пишет IFLScience.

Почему слоны имеют такие большие уши?

Африканский слон, крупнейшее наземное млекопитающее в мире, имеет самые большие уши среди всех современных слонов — они составляют до 20% площади поверхности его тела. Причиной таких размеров является жаркий климат, в котором живут эти животные. Слоны преодолевают значительные расстояния, проходя в среднем 25 км в день, иногда даже до 190 км, часто встречаясь с засушливыми регионами и пустынями Африки.

Африканский слон

Для поддержания оптимальной температуры тела (36°C) большие уши играют немаловажную роль. Они покрыты тонкой кожей, под которой проходит множество кровеносных сосудов. Когда кровь циркулирует через эти сосуды, она охлаждается благодаря большой площади поверхности ушей. Через минуту через уши слона проходит около 12 литров крови, что является эффективным способом рассеивания тепла.

Несмотря на размер ушей африканского слона, лидером по пропорциям является длинноухий тушканчик (Euchoreutes naso), обитающий в пустынях Монголии и Китая. У этих животных уши на треть длиннее головы. Если бы у людей была подобная пропорция, их уши напоминали бы виниловые пластинки, прикрепленные к голове.

Уши – инструмент для выживания

Длинноухий тушканчик. / Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Как и у слонов, у длинноухих тушканчиков уши помогают сохранять стабильную температуру тела в экстремально жарких условиях. Кроме того, они приспособлены к жизни в пустынях благодаря длинным лапам, похожим на лапы кенгуру, которые помогают передвигаться по горячему песку.

У белых медведей уши, напротив, маленькие, что позволяет лучше сохранять тепло в условиях низких температур. Это демонстрирует, как разные виды эволюционировали в соответствии с условиями их среды.

Таким образом, большие уши африканских слонов – это эволюционный механизм, помогающий им выживать в жарком климате, выполняя функцию природного кондиционера.