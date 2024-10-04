Почему умерла королева Елизавета и какие факты ее жизни вы точно не знали: подробности

Прошло два года, когда не стало королевы Елизаветы Второй, и только сейчас стала известна истинная причина смерти монархини. Тайну раскрыл бывший премьер-министр Борис Джонсон, встречавшийся с королевой незадолго до ее смерти. Кроме того, стали известны и неожиданные факты из ее жизни.

Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Почему на самом деле умерла Елизавета II?

Сердце королевы Елизаветы второй остановилось 8 сентября 2022 года в 15:10 в замке Балморал Шотландии. Монархиня ушла из жизни в 96 лет. Тогдашнюю премьер-министра Великобритании Лиз Трасс известили о смерти главы государства в 16:30 кодовой фразой "Лондонский мост упал". После этого началось выполнение плана "Лондонский мост".

Официально о смерти Елизаветы Второй объявили 8 сентября в 18:31 по местному времени, а похороны состоялись 19 сентября. Уже впоследствии стало известно, что к обеду 8 сентября 2022 г. врачи сообщили, что здоровье королевы Елизаветы II быстро ухудшается, и взяли ее под медицинское наблюдение. Официальный аккаунт королевской семьи в Twitter подтвердил, что королева находилась под контролем в Балморале после того, как врачи выразили обеспокоенность.

В заявлении говорилось следующее: "после дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы озабочены здоровьем Ее Величества и рекомендуют ей оставаться под контролем в Балморале".

Борис Джонсон раскрыл тайну

После этой информации Великобританию охватила тревога. А национальный вещатель BBC One с 15 часов по местному времени сменил программу: вместо анонсированных передач вышел специальный выпуск новостей, а все развлекательные шоу отменили. И до сих пор настоящая причина смерти не была известна в целом.

Раньше говорилось о том, что причиной стала старость, но однажды мистер Брандрет, бывший другом принца Филиппа от 1970-го года, заявил, что жизнь королевы унесла болезнь, впрочем, не уточнял, какая именно. И вот на днях бывший премьер-министр Борис Джонсон раскрыл эту тайну.

Как выяснилось, он за несколько дней до смерти королевы встречался с ней. Более того, в рамках своих откровенных мемуаров, которые готовятся к публикации, которые называются "Освобожденный", господин Джонсон вспомнил свою последнюю встречу с монархиней, заявив, что знал о ее состоянии более года и назвал диагноз.

"Я уже год или больше знал, что королева имеет рак костей, и ее врачи волновались, что в любой момент ее состояние может резко ухудшиться. Она казалась более бледной и сгорбленной, на руках и запястьях у нее были темные синяки, вероятно, от капельниц или инъекций", — указано в сообщении.

Как жила королева в последние недели?

Однако Борис Джонсон заметил, что, несмотря на свое состояние, королева так же сияла своим острым умом на их последней встрече. Впрочем, можно только представить, что чувствовала королева, потому что симптомы рака костей включают постоянную боль в костях, которая впоследствии усиливается и продолжается ночью, отек и покраснение кости, слабые ломающиеся кости и трудности с движением.

О том, что королева Елизавета II испытывала трудности с передвижением на публике, регулярно сообщали сотрудники дворца. Но королевская семья никогда не подтверждала диагноз, поставленный монархине, и в свидетельстве о смерти как причине была отмечена "старость".

Впоследствии болезнь обнаружили у других членов королевской семьи!

Напомним, что уже после смерти королевы появилась информация, что и король Чарльз III тоже болен. Об этом объявили в Букингемском дворце в начале 2024 года, там отметили, что это не рак предстательной железы, но заболевание обнаружили во время недавнего лечения монарха из-за увеличения простаты. В то же время он продолжал выполнять государственные обязанности, хотя и на время исчез из публики.

Также в марте 2024 года стало известно о раке у 42-летней принцессы Уэльской, жены наследника британского престола Уильяма Кэтрин – Кейт Миддлтон. Она сообщила, что онкологическое заболевание было обнаружено во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости, которую она перенесла в январе. Однако тип рака Кейт не назвала, а лишь подчеркнула, что будет сосредоточена на здоровье, а когда состояние улучшится, вернется к работе.

А уже в июне она впервые появилась на публике после оглашения болезни. Кейт Миддлтон проехала в карете перед торжественной церемонией выноса флага, во время которой она должна была появиться на балконе Букингемского дворца. Кейт вместе с другими членами королевской семьи принимала парад, стоя с детьми на балконе дворца.

Правление Елизаветы II: интересные факты из жизни королевы

Напомним, что Елизавета Вторая правила Великобританией дольше всего в истории. С момента смерти королевы новым монархом Великобритании стал ее старший сын – король Чарльз III, которого короновали 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Впрочем, королева осталась во многих сердцах своих подданных, а впоследствии людям рассказали о 12 интересных фактах из жизни Елизаветы Второй.

Итак, первый — у Елизаветы было несколько необычных прозвищ. В детстве ее отец, мать и сестра называли ее "Лилибетом". А когда принцесса вышла замуж принца Филиппа в 1947 году, он стал называть ее "моя капусточка", но, конечно, только в частной обстановке.

Второй факт – она с детства любила есть сэндвичи с джемом, так называемый "джемовой пени", за обеденным чаем. Этот десерт королева впервые попробовала, когда ей было пять лет, но с тех пор она продолжала их есть всю жизнь. Для понимания – это некий сэндвич, смазанный сливочным маслом, малиновым или клубничным джемом и разрезанный на маленькие кружочки размером со старую английскую монету пенни, отсюда и название.

Третий факт – королева была довольно хорошей водительницей. Она научилась управлять еще в 19 лет и была единственным человеком во всей Британии, которому разрешалось управлять автомобилем без прав. А также ей не нужен был паспорт, она ведь королева.

Четвертый факт – Елизавета вторая любила хороший джин. Королевский шеф-повар Даррен Макгрейди однажды рассказывал, что королева выпивала четыре порции напитка в день. Елизавета II также любила сочетать джин с ликером "Дюбонне", а иногда пила вино и любила сухой мартини, особенно во время перелетов.

Пятый факт – на протяжении многих лет у королевы Елизаветы Второй было более 30 корг. Она любила собак и всю жизнь ими заботилась, и в последний путь ее также провожали корги – два ее пса Мика и Сэнди, о которых сейчас заботится невестка королевы – Сара Йоркская.

Шестой факт – королева была замужем только один раз. Считается, что она была тайно обручена с принцем Филиппом в течение трех лет, и дворец ждал, пока Елизавете исполнится 21 год, чтобы официально объявить об их помолвке. В браке они прожили долгие 73 года.

Седьмой факт из жизни Елизаветы – она купила ткань для того, чтобы сшить свое свадебное платье на военные купоны, введенные после Второй мировой войны. Каждому человеку в Англии было разрешено иметь определенное количество купонов на одежду, но поскольку он был королевским лицом, ему было разрешено иметь 200 дополнительных купонов. Свадьбу Елизавета и Филипп сыграли в 1947 году, вместе они вырастили четырех детей. Ее муж Филипп, напомним, скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

Восьмой факт из жизни королевы – кроме собак корги, она обожала лошадей и конную гонку. Это была ее страсть на всю жизнь. Она ездила верхом практически до самой смерти.

Девятый факт – монархиня также "обладала" несколькими необычными животными, которых ей часто дарили из других стран и содержались в Лондонском зоопарке. Когда-то ей подарили нескольких ленивцев из Бразилии, а еще она имела по крайней мере одного слона, крокодила, кенгуру, медведя, двух бегемотов, ну и опять же, лошадей было очень много и ей частенько их дарили правительства или другие королевские семьи. А еще технически ей принадлежал каждый лебедь, плавающий по водным путям Великобритании.

Десятый факт о жизни королевы – она была поклонницей "Аббатства Даунтон" и не пропускала ни одной серии этой исторической драмы. Ей также нравились английские мыльные оперы "Жители Ист-Энда", "Доктор Кто", полицейская драма "Чисто английские убийства" и "X-Фактор". Однако неизвестно, смотрела ли она сериал Netflix "Корона" – вымышленную версию истории ее жизни.

Одиннадцатый факт о королеве был один продукт, который Елизавета II не переносила и это чеснок. Ни одно блюдо, которое ей подавали, не содержало его, и лук он тоже не очень любил. Кстати, королева Камилла следует примеру своей умершей свекрови и также не ест чеснок. А вот что о вкусах королевы когда-то сказал ее шеф-повар.

И двенадцатый факт – королева Елизавета не любила бороды и требовала, чтобы в ее ближайшем окружении их брили. Но было одно исключение – своему любимому внуку принцу Гарри монархиня часто позволяла не брить бороду.

Напомним, бывший премьер-министр Борис Джонсон вспомнил свою последнюю встречу с монархиней, заявив, что знал о ее состоянии больше года.

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