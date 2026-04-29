Почему в мире массово отказываются от туалетной бумаги: объяснение нового тренда

Как изменяются привычки потребителей и что приходит на смену привычному гигиеническому продукту, рассказывает Indian Defence Review.

Почему в мире все чаще отказываются от туалетной бумаги

Толчком к изменениям стала именно Северная Америка, где тема экологии и экономии ресурсов приобретает все большее значение. Люди стремятся снизить ежедневные расходы, сократить объем мусора и снизить негативное влияние на окружающую среду. Для части потребителей это способ экономии, для других осознанная позиция по сохранению лесных ресурсов.

В ответ на рост спроса рынок быстро перестраивается. Появляются альтернативные решения — бумага из бамбукового сырья в переработанной упаковке, а также бытовые насадки для биде, которые можно установить дома без сложного ремонта.

В то же время специалисты предостерегают: не каждый продукт с маркировкой «эко» действительно безопасен для природы. Важно оценивать не только материал, но и полный цикл производства.

Исследование ученой Найкары Форфоры, опубликованное в журнале Cleaner Environmental Systems, показывает: ключевое экологическое воздействие определяется не столько типом сырья, сколько тем, как и на какой энергии оно обрабатывается.

Например, производство бамбуковой целлюлозы в Китае часто базируется на угольной энергетике, в то время как в Канаде используют гидроэнергию, а в Бразилии — энергию из древесных отходов. Переход на чистые источники энергии существенно выравнивает экологические отличия между материалами.

Также установлено, что ультрамягкая туалетная бумага может иметь более высокий экологический след, ведь ее производство требует дополнительных энергозатрат на интенсивную сушку.

Какие альтернативы туалетной бумаге выбирают в мире

Самая заметная тенденция — переход на использование воды. В разных странах стремительно растет популярность биде и специальных гигиенических насадок, позволяющих полностью или частично отказаться от бумаги.

Современные системы часто имеют дополнительные функции: подогрев воды, регулировку напора и даже воздушную сушку. По оценкам экспертов, такие решения могут снизить потребление туалетной бумаги до 75%.

Тем не менее, мировой рынок туалетной бумаги продолжает расти. Аналитики прогнозируют, что его объем в ближайшие годы превысит 66 миллиардов долларов, в том числе благодаря активному развитию инфраструктуры в Азии.

Специалисты отмечают: производителям следует постепенно переходить на вторичное сырье и внедрять энергоэффективные технологии, чтобы уменьшить экологический след отрасли.

