Почему в неделе именно семь дней: кто навязал миру этот ритм

Календарь (иллюстративный фото) / © Pixabay

Реклама

Семидневная неделя кажется настолько привычной, что ее легко воспринимать как нечто естественное. Год можно объяснить движением Земли вокруг Солнца, луна – фазами Луны, сутки – сменой дня и ночи. Но с неделей все сложнее: семь дней не делят удобно ни месяц, ни год, а само число семь не имеет очевидного практического преимущества.

Об этом пишет IFL Science.

На самом деле неделя не всегда была семидневной. В разные эпохи и в разных культурах люди пользовались совсем другими циклами.

Реклама

В древнейших календарях, как известно исследователям, недель в современном понимании вообще могло не быть. Люди ориентировались, прежде всего, на лунные циклы — примерно 29–30 дней. Позже появились более короткие промежутки времени между сутками и луной.

К примеру, в Стоунхендже 30-дневные месяцы могли делить на три 10-дневных периода. В старом Египте также использовали десятидневный цикл. В Ассирии существовал промежуток времени, известный как хамуштум, но ученые до сих пор спорят, сколько он длился — вероятно, от 6 до 10 дней.

Одним из важных источников семидневного цикла считается Вавилон. Вавилоняне преимущественно пользовались семидневным ритмом, хотя их «недели» иногда могли длиться девять или десять дней, чтобы согласовать календарь с луной. Каждый седьмой день они называли сапатту – слово, которое исследователи связывают с более поздним понятием субботы.

Самым известным закреплением семидневной недели стала библейская традиция. В Книге Бытия мир создается через шесть дней, а седьмой день становится днем отдыха — шабатом. Через иудаизм, а впоследствии христианство, Римскую империю и ислам семидневная неделя постепенно распространилась в значительной части мира.

Реклама

Впрочем, другие цивилизации долго имели свои варианты. В Китае в разные периоды существовало много календарных систем, и в части из них использовали 10-дневный цикл. У мезоамериканских народов, в том числе ацтеков и майя, были 13-дневные периоды. На Яве существовала пятидневная неделя. В Древнем Риме для распространения христианства использовался восьмидневный цикл, связанный с рыночными днями.

Были и попытки отказаться от семидневной недели уже в новое время. После Французской революции в конце XVIII века был введен республиканский календарь: год состоял из 12 месяцев, а каждый месяц — из трех 10-дневных «недель». В конце года прибавляли еще несколько дней, чтобы согласовать календарь с солнечным годом.

Французы даже пытались перевести время на десятичную систему: сутки делили на 10 часов, час – на 100 минут, а минуту – на 100 секунд. Однако такая реформа оказалась неудобной и просуществовала недолго.

Следовательно, семь дней в неделе – это не естественный закон и не единственно возможный вариант. Это историческая традиция, которая прошла долгий путь от древних ближневосточных календарей и религиозных представлений к глобальному стандарту. Сегодня она кажется очевидной только потому, что человечество уже столетиями живет именно в таком ритме.

Реклама

Новости партнеров