Почему в поездах нет ремней безопасности и действительно ли они не нужны

В отличие от автомобилей, самолетов или автобусов, в поездах пассажиры не пристегиваются ремнями безопасности. На первый взгляд, это может показаться странным, ведь поезда движутся с высокой скоростью. Однако специалисты объясняют: такое отсутствие — не упущение, а результат многолетних исследований, технических расчетов и практики безопасности.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Согласно исследованию Европейской комиссии 2019 года, риск гибели пассажира поезда в пределах ЕС составляет примерно 0,09 смертельных случаев на миллиард поездок-километров. Это почти втрое меньше, чем у пассажиров автобусов, и почти в 30 раз меньше, чем у водителей и пассажиров легковых автомобилей. Другими словами, путешествие по железной дороге считается одним из самых безопасных способов передвижения.

Однако дело не только в статистике. Эксперты из Совета по безопасности железных дорог отмечают, что ремни безопасности не подходят для условий, в которых находятся пассажиры поездов. В большинстве вагонов люди могут свободно передвигаться, стоять в проходах или в тамбурах. В случае аварии непристегнутые пассажиры превращаются в потенциальные «снаряды».

Лучшую защиту, по выводам Совета по безопасности железных дорог, обеспечивает именно расположение и конструкция сидений, которые ограничивают движение тела во время столкновения.

Вопрос установки ремней безопасности в вагонах действительно рассматривался. В частности, изучали эффективность трехточечных ремней, аналогичных автомобильным. Но результаты оказались противоречивыми. Для тех, кто пользовался ремнями, риск травмирования несколько уменьшался. В то же время для других пассажиров — особенно для подростков и людей невысокого роста — он даже возрастал из-за более жесткой конструкции сидений. В некоторых случаях увеличивался риск травм шеи.

В то же время пассажиры привыкли, что в поезде можно вставать, ходить или отдыхать без ограничений. Контролировать использование ремней экипаж физически не может. Именно поэтому большинство специалистов пришли к выводу, что установка ремней безопасности является непрактичным решением, которое не гарантирует лучшего уровня безопасности.

