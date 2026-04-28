Почему в самолетах приглушают свет во время взлета и приземления: мало кто знает причину

Многие пассажиры замечали, что во время взлета и приземления в салоне самолета приглушают освещение — независимо от того, день на улице или ночь. Для кого-то это может быть неудобным, особенно если человек читает или работает. Однако такая процедура имеет вполне практическое объяснение и связана прежде всего с безопасностью на борту.

Об этом сообщило издание Travel+Leisure.

Как пояснила главная пилотесса авиакомпании Air Tahiti Nui Агнес Шантре, уменьшение яркости света нужно для того, чтобы глаза пассажиров и членов экипажа быстрее адаптировались к темноте.

Она сравнила это с ситуацией, когда человек выходит на улицу ночью после пребывания в ярко освещенном помещении: глазам нужно время, чтобы начать хорошо видеть в темноте. В самолете это время стараются сократить заранее.

Бывшая бортпроводница Etihad Airways Паула С. Адамс отметила, что взлет и приземление — это самые критические фазы полета, во время которых происходит больше всего инцидентов.

По ее словам, в случае аварии, прерванного взлета или срочной эвакуации пассажиры и экипаж должны быстро видеть, что происходит снаружи самолета, и оперативно реагировать.

Кроме того, приглушенное освещение уменьшает блики на иллюминаторах. Это позволяет экипажу и пассажирам легче заметить возможные угрозы за бортом — например, дым, огонь или обломки.

Еще одна причина — лучшая видимость внутри салона. В более темном помещении лучше видны световые маркеры аварийного пути на полу, которые обычно подсвечиваются фотолюминесцентными лентами и помогают найти выход в случае эвакуации.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), более половины всех авиакатастроф происходит именно во время приземления. После него наиболее рискованными этапами считаются взлет, заход на посадку и начальный набор высоты.

В то же время крейсерский полет, когда самолет уже находится на стабильной высоте, составляет лишь 4,6% всех аварий.

Несмотря на это, авиаперелеты остаются одним из самых безопасных видов транспорта. По статистике IATA, человеку нужно было бы летать ежедневно в течение более 100 тысяч лет, чтобы статистически попасть в смертельную авиакатастрофу.

Исследование Массачусетского технологического института также свидетельствует, что риск попасть в любое авиационное происшествие, в том числе несмертельное, составляет примерно один случай на 13,7 миллиона пассажиров.

Кроме безопасности, приглушение освещения может иметь и техническую функцию. По словам Адамс, на некоторых старых типах самолетов или в режиме резервного питания это помогает уменьшить нагрузку на электросистему и направить больше ресурса на критически важные для полета системы.

