Почему в самолеты стреляют мертвыми курицами: необычный тест, спасающий жизни пассажиров

Самолет / © pexels.com

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Прежде чем новый пассажирский самолет допускается к полетам, он проходит необычное испытание. Инженеры загружают в специальную пневматическую пушку мертвую курицу и на большой скорости запускают ее в лобовое стекло кабины или воздухозаборник двигателя. Несмотря на странный вид, именно так проверяют, сможет ли самолет выдержать столкновение с птицей во время полёта.

Об этом сообщило издание Space Daily.

Этот метод применяется ещё с 1942 года. Для испытаний берут незамороженную тушку курицы весом примерно 1,8 килограмма, поскольку замороженная птица создаёт иную ударную нагрузку. Курицу помещают в специальный контейнер внутри ствола пушки, после чего с помощью сжатого воздуха разгоняют почти до 900 км/ч. Перед самой мишенью контейнер задерживается, а в самолет попадает только тушка.

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Во время испытаний используются высокоскоростные камеры, которые фиксируют момент удара со скоростью в сотни тысяч кадров в секунду. Кроме того, на конструкции устанавливаются датчики, измеряющие деформацию, силу нагрузки и давление. По завершении испытаний инженеры исследуют повреждения конструкции, анализируют обломки и оценивают, соответствует ли самолёт требованиям безопасности. Если конструкция не проходит проверку, её возвращают на доработку.

Официальное название устройства — симулятор столкновения с птицей. Однако среди авиационных инженеров оно давно известно под неофициальным названием «куриная пушка».

История этого испытания началась в США во время Второй мировой войны. Устройство было разработано в 1942 году Администрацией гражданской авиации США совместно с компанией Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Причиной послужило то, что столкновения с птицами представляли опасность для самолетов, особенно на малых высотах.

Первые результаты испытаний оказались неутешительными. Лобовое стекло одного из самых распространенных пассажирских самолетов того времени — Douglas DC-3 — не выдержало удара птицы весом около 1,8 килограмма даже при скорости примерно 120 км/ч. После этого инженеры начали разрабатывать более прочные многослойные конструкции авиационного стекла, принцип которых используется и в современных самолетах.

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Впоследствии аналогичные испытательные установки появились в Великобритании, Канаде и США. С тех пор каждое новое поколение гражданских и военных самолетов проходит подобные испытания.

Современные правила сертификации требуют, чтобы двигатели выдерживали несколько различных сценариев столкновения с птицами. В частности, их проверяют на столкновение с одной крупной птицей, несколькими средними птицами подряд, а также на моделирование столкновения со стаей. После удара двигатель должен либо продолжать работать с заданным уровнем тяги, либо не допустить неконтролируемого разрушения.

Одно из самых известных испытаний состоялось в ходе разработки Boeing 757 в конце 1970-х годов. Тогда курица, выпущенная со скоростью около 670 км/ч, пробила крышу кабины самолета, хотя инженеры ожидали, что конструкция выдержит удар. После этого производитель был вынужден усилить эту часть фюзеляжа. Аналогичной доработки потребовался и Boeing 767, который имел схожую конструкцию.

Несмотря на десятилетия применения, этот метод имеет определенные ограничения. Специалисты отмечают, что фермерские куры отличаются от диких птиц плотностью тканей и прочностью костей. Кроме того, в реальных условиях самолеты могут одновременно столкнуться с несколькими птицами, тогда как лабораторные испытания не всегда способны полностью воспроизвести такие сценарии.

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Несмотря на это, инженеры продолжают использовать «куриную пушку», ведь на данный момент она остается одним из самых эффективных способов проверить прочность самолета перед его вводом в эксплуатацию. Компьютерное моделирование уже активно применяется, однако пока не может полностью заменить реальные испытания.

Практическую ценность таких тестов продемонстрировал инцидент с рейсом US Airways 1549 в январе 2009 года. После столкновения со стаей канадских гусей оба двигателя Airbus A320 потеряли тягу, однако самолет не получил критических конструктивных повреждений. Экипаж смог совершить аварийную посадку на реку Гудзон, и все 155 человек, находившихся на борту, выжили. Именно такие ситуации демонстрируют, что испытания не гарантируют полного отсутствия повреждений, но помогают сделать их такими, чтобы у экипажа был шанс безопасно посадить самолет.

Напомним, ранее пассажир рейса Ryanair, который чудом избежал гибели после повреждения иллюминатора самолета, впервые рассказал о пережитом. Мужчина заявил, что до сих пор проходит лечение от полученных травм и не может избавиться от психологических последствий инцидента.

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