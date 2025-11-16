Почему в США деревянные заборы стоят, как новенькие, более 30 лет

Деревянный забор

Деревянные заборы, как правило, быстро приходят в негодность. Ультрафиолет, снег, дождь и ветер — совсем не лучшие друзья дерева. И даже если окрашивать или обрабатывать забор дорогими комплексными защитными составами, он быстро теряет вид и качество. В то время как в Америке, деревянные заборы стоят по 30 лет как новые, и при этом американцы не шлифуют и не красят свои изгороди каждый год.

Дело в том, что американцы отделывают деревянные заборы специальным средством 30 Second Cleaner, в переводе 30-секундный очиститель, возвращающий дереву натуральный цвет. По составу — это водный раствор щавелевой кислоты.

Делается раствор очень просто — в 10 литрах теплой, негорячей воды растворить 1 килограмм щавелевой кислоты. Если размешалось не все — добавьте еще немного воды, дело в том, что 10 литров — воды это минимальный объем для растворения 1 кг кислоты. После чего заправить раствор в опрыскиватель и разделать им забор.

Как утверждают эксперты, «щавелевая кислота эффективна для удаления многих типов пятен на древесине, включая пятна черной воды, атмосферные пятна и пятна танина. Распределите раствор после нанесения, чтобы предотвратить неравномерную отбелку. После чистки тщательно промойте поверхность, пока не исчезнут белые следы. При использовании для обработки древесины перед шлифованием убедитесь, что не осталось белых следов».

Используя это средство, надевайте защитную одежду, например очки и резиновые перчатки. Работая с сухими кристаллами, принимайте дополнительные меры предосторожности, чтобы предотвратить вдыхание или другое внутреннее воздействие.