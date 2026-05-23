Почему в СССР пол красили в коричневый цвет: реальные причины советской практики ремонта

Почему пол в СССР красили в коричневый цвет / © pexels.com

Реклама

Такой интерьер, пишут в OBOZ.ua, стал подлинным символом советского быта. Но почему именно этот цвет был столь распространен и был ли он случайным выбором?

На самом деле коричневый пол в советских квартирах появился не из-за эстетических предпочтений, а из-за сочетания технических, экономических и практических причин.

Основная причина — краска ПФ-266 и ее свойства

Главным материалом для покрытия пола в СССР была эмаль ПФ-266 — одна из самых распространенных красок того времени.

Реклама

Эта краска имела немаловажную особенность: ее базовый состав был темным и насыщенным через алкидный лак. Получить светлые оттенки было сложно и дорого, ведь для этого нужно добавлять дефицитные пигменты, в частности диоксид титана.

Коричневые и красно-рыжие оттенки формировались гораздо проще — из доступных компонентов на основе оксидов железа. Поэтому именно этот цвет стал массовым и практически стандартным в производстве.

Экономия и дефицит материалов в СССР

Еще один немаловажный фактор — общий дефицит качественных строительных материалов.

В советской экономике приоритетом была массовость и дешевизна, а не разнообразие. Производство краски в большом количестве одного универсального цвета позволяло:

Реклама

снизить себестоимость продукции;

упростить технологию производства;

избежать недостатка дорогостоящих компонентов;

обеспечить массовое строительство жилья.

Поэтому коричневая краска стала своеобразным «универсальным стандартом» для жилых помещений.

Практичность в повседневной жизни

Коричневый цвет выбрали не только из-за экономики, но и из-за его практических свойств.

Темная глянцевая поверхность хорошо скрывала:

пыль и грязь;

царапины и потертости;

следы от обуви;

небольшие дефекты древесины.

В реальных условиях советских квартир, где уборка не всегда была регулярной, это имело большое значение. Пол дольше выглядел «относительно чистым», даже при активном использовании.

Реклама

Защита деревянного основания

Чаще всего пол в советских квартирах был деревянным — из сосны или ели.

Эти породы мягкие, потому без защиты быстро изнашивались. Эмаль ПФ-266 после высыхания создавала плотную пленку, которая:

защищала дерево от влаги;

уменьшала износ;

продлевала срок службы пола;

упрощала уход.

Таким образом, окрашивание было не только эстетическим, но и защитным решением.

Влияние государственных стандартов (ГОСТ)

В СССР многие строительные материалы регулировались государственными стандартами. Это означало, что:

Реклама

использовались ограниченные типы красок;

цветовые решения были унифицированы;

массовое строительство требовало скорых и дешевых решений.

Коричневая эмаль стала фактическим стандартом, применявшимся по всей стране — от квартир до общественных зданий.

Почему этот цвет стал «визитной карточкой» эпохи

В результате сочетания всех факторов — от химического состава краски до экономики и бытовых условий — сформировался характерный образ советского жилья.

Коричневый пол стал:

символом массового жилья;

признаком советского ремонта;

частью архитектурного наследия СССР.

И даже сегодня, в старых квартирах этот цвет напоминает об особенностях эпохи, когда практичность всегда преобладала над дизайном.

Реклама

Коричневый цвет пола в СССР — это не дизайнерское решение, а результат сочетания дефицита, технологических ограничений и стремления к максимальной практичности.

Поэтому эмаль ПФ-266 и ее характерный оттенок стали неотъемлемой частью советского быта, который и сегодня легко узнать в старых домах.

Новости партнеров