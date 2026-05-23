Почему в СССР пол красили в коричневый цвет: реальные причины советской практики ремонта
Во многих старых домах, построенных во времена СССР, до сих пор можно увидеть характерную картину — деревянный пол, выкрашенный в насыщенный коричневый или красно-бурый оттенок.
Такой интерьер, пишут в OBOZ.ua, стал подлинным символом советского быта. Но почему именно этот цвет был столь распространен и был ли он случайным выбором?
На самом деле коричневый пол в советских квартирах появился не из-за эстетических предпочтений, а из-за сочетания технических, экономических и практических причин.
Основная причина — краска ПФ-266 и ее свойства
Главным материалом для покрытия пола в СССР была эмаль ПФ-266 — одна из самых распространенных красок того времени.
Эта краска имела немаловажную особенность: ее базовый состав был темным и насыщенным через алкидный лак. Получить светлые оттенки было сложно и дорого, ведь для этого нужно добавлять дефицитные пигменты, в частности диоксид титана.
Коричневые и красно-рыжие оттенки формировались гораздо проще — из доступных компонентов на основе оксидов железа. Поэтому именно этот цвет стал массовым и практически стандартным в производстве.
Экономия и дефицит материалов в СССР
Еще один немаловажный фактор — общий дефицит качественных строительных материалов.
В советской экономике приоритетом была массовость и дешевизна, а не разнообразие. Производство краски в большом количестве одного универсального цвета позволяло:
снизить себестоимость продукции;
упростить технологию производства;
избежать недостатка дорогостоящих компонентов;
обеспечить массовое строительство жилья.
Поэтому коричневая краска стала своеобразным «универсальным стандартом» для жилых помещений.
Практичность в повседневной жизни
Коричневый цвет выбрали не только из-за экономики, но и из-за его практических свойств.
Темная глянцевая поверхность хорошо скрывала:
пыль и грязь;
царапины и потертости;
следы от обуви;
небольшие дефекты древесины.
В реальных условиях советских квартир, где уборка не всегда была регулярной, это имело большое значение. Пол дольше выглядел «относительно чистым», даже при активном использовании.
Защита деревянного основания
Чаще всего пол в советских квартирах был деревянным — из сосны или ели.
Эти породы мягкие, потому без защиты быстро изнашивались. Эмаль ПФ-266 после высыхания создавала плотную пленку, которая:
защищала дерево от влаги;
уменьшала износ;
продлевала срок службы пола;
упрощала уход.
Таким образом, окрашивание было не только эстетическим, но и защитным решением.
Влияние государственных стандартов (ГОСТ)
В СССР многие строительные материалы регулировались государственными стандартами. Это означало, что:
использовались ограниченные типы красок;
цветовые решения были унифицированы;
массовое строительство требовало скорых и дешевых решений.
Коричневая эмаль стала фактическим стандартом, применявшимся по всей стране — от квартир до общественных зданий.
Почему этот цвет стал «визитной карточкой» эпохи
В результате сочетания всех факторов — от химического состава краски до экономики и бытовых условий — сформировался характерный образ советского жилья.
Коричневый пол стал:
символом массового жилья;
признаком советского ремонта;
частью архитектурного наследия СССР.
И даже сегодня, в старых квартирах этот цвет напоминает об особенностях эпохи, когда практичность всегда преобладала над дизайном.
Коричневый цвет пола в СССР — это не дизайнерское решение, а результат сочетания дефицита, технологических ограничений и стремления к максимальной практичности.
Поэтому эмаль ПФ-266 и ее характерный оттенок стали неотъемлемой частью советского быта, который и сегодня легко узнать в старых домах.