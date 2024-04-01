Почему в Украине Пасха не 31 марта и что такое Новоюлианский календарь

Украина с 1 сентября в прошлом году перешла на новый календарный стиль. Теперь ПЦУ и УГКЦ для вычисления так называемых недвижимых праздников использует Новоюлианский календарь. Однако нынешние даты праздников совпадают с григорианским календарем до 2800 года.

ТСН.ua расскажет, что такое Новоюлианский календарь и когда будем праздновать Пасху в этом году.

Что такое новоюлианский календарь

Так, с 1 сентября 2023 Украина перешла на Новоюлианский календарь. Поводом тому, в частности, стало полномасштабное вторжение РФ в наше государство.

Сам же Новоюлианский календарь – это модификация Юлианского календаря, которая была введена в православных странах в 20-м веке, и в РФ – тоже. Этот календарь был предназначен для замены Юлианского календаря, утратившего точность по отношению к солнечному году.

Новоюлианский календарь ввел серию поправок, корректирующих разницу между календарем и солнечным годом. К примеру, в Новоюлианском календаре установлены правила високосных лет, чтобы лучше соответствовать солнечному году.

Некоторые праздничные даты в Новоюлианском календаре могут отличаться от дат в Юлианском календаре. В то же время, дата Пасхи и зависимые от нее подвижные праздники будут исчисляться традиционно, согласно сложившейся до сих пор практике календарно-астрономических правил.

В целом, Новоюлианский календарь был создан для учета современных потребностей – синхронизации с международными стандартами и поддержки гражданских процессов в православных странах.

Когда в Украине будем праздновать Пасху

Согласно календарю, Пасха всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния весеннего равноденствия, которое может состояться в пределах 21 марта и 25 апреля.

Православные верующие в 2024 году будут праздновать Пасху 5 мая, что является достаточно поздней датой.

Напомним, что Великий пост является самым главным и самым строгим. В этот период верующие отказываются от развлечений, веселья, мясной и молочной пищи, чтобы уделить все свое свободное время духовному развитию.