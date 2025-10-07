Почему ваш кот не дает спать: что означает ночное мяуканье и когда стоит обратиться к ветеринару

Кот / © Credits

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их любимец начинает мяукать или даже выть посреди ночи. По словам специалистов, чаще всего это связано с желанием получить внимание, еду или игру. Такое поведение могут провоцировать и изменения в среде — переезд, появление нового питомца или ребенка, а также стресс или одиночество.

Об этом сообщило издание Daily Paws.

Почему коты мяукают ночью

Ветеринар и специалист по поведению животных Лесли Синн объясняет, что кошки мяукают по разным причинам, но в основном они хотят внимания, еды или хотят поиграть. Иногда это может свидетельствовать о растерянности или тревоге.

Также ночное мяуканье часто является признаком беспокойства или физического дискомфорта. У старших кошек это может указывать на боль, проблемы со щитовидной железой или когнитивное снижение. В таких случаях специалисты советуют обратиться к ветеринару, чтобы исключить медицинские причины.

Еще один распространенный фактор — гормональные изменения. Если животное не стерилизовано, оно может громко мяукать, ища партнера или отпугивая конкурентов.

Как уменьшить ночное мяуканье

Чтобы помочь коту, прежде всего нужно понять причину его поведения. Если он просит есть — установите кормушку с таймером или оставляйте интерактивную головоломку с кормом. Если кошка скучает — перед сном стоит уделить хотя бы 10-15 минут активным играм. А когда животное просто ищет компании, эксперты советуют больше общаться с ним днем.

Реагировать на ночное мяуканье не стоит: коты быстро усваивают, что хозяин просыпается на их крики, и начинают делать это чаще, воспринимая реакцию как вознаграждение.

Синн также предостерегает от распространенной ошибки — не стоит заводить другое животное только для того, чтобы «развлечь» кота. Исключение возможно только тогда, когда речь идет о молодой активной кошке, которой не хватает движения и общения.

Что означает, когда кот мяукает во сне

Иногда владельцы замечают, что их кот «разговаривает» даже во время сна. По словам Синн, это вполне нормально — скорее всего, животное просто видит сон и переживает свои дневные впечатления. Так же, как люди, коты могут «высказываться» во сне.

Напомним, коты не только радуют хозяев, но и реально улучшают психическое и физическое состояние. Доказано: общение с ними снижает стресс и укрепляет сердце.