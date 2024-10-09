Почему все говорят фразу "все ясно": как правильно сказать на украинском

Почему в украинском языке использование фразы "все ясно" ошибочно, как правильно сказать.

Украинцы довольно часто в разговорном языке используют фразу "все ясно", не зная, что это калька с русского языка. Чаще всего слово "ясно" используется в контексте понимания информации, в значении "понятно". Когда украинцы хотят подтвердить, что поняли информацию, они говорят "все ясно".

Но это неверное употребление слова "ясно", калька с русского языка. В украинском языке слово "ясно" имеет другое значение, точнее — это наречие, образованное от прилагательного "ясний". Слово "ясно" употребляется, когда речь идет об освещенном месте или пространстве, где присутствует свет. Вариантами этого слова могут быть слова "світло" или "видно".

Как правильно на украинском сказать "все ясно"

Чтобы подтвердить понятную вам информацию, в украинском языке существует ряд украинских слов и фраз, которые отражают это значение. Можно и правильно будет сказать:

"зрозуміло" — универсальный вариант, заменяющий ясно;

"звісно" говорят, чтобы подтвердить очевидный факт;

"очевидно" говорят о чем-то столь понятном, что не вызывает сомнений;

"природно" — это слово используют, когда что-то логично и предсказуемо;

"певно" чаще всего используется для выражения уверенности в воспринятой информации.

Избавляясь русизмов, мы делаем украинский язык богаче и чище.

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