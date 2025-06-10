Почему вы неправильно организуете свое время: ученые назвали секрет продуктивности

Независимо от того, работаете ли вы дома или в офисе, бывает трудно понять, как лучше организовать свое время.

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Ученые назвали секрет производительности на работе и рассказали, как правильно распределять время, независимо от того, работаете ли вы дома или в офисе.

Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты из DeskTime (компании-производителя софта для контроля рабочего времени) раскрыли секрет производительности. И хорошая новость состоит в том, что хорошая производительность предполагает более частые перерывы, чем вы, вероятно, привыкли.

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Согласно их исследованию, наиболее производительные работники работают по «циклу работы и отдыха 75/33».

Это означает, что они работают 75 минут, а затем отдыхают 33 минуты.

По словам Артиса Розентальса, генерального директора DeskTime, этот цикл лучше подходит для работы в офисе, чем для полностью удаленной работы.

«Наше последнее исследование производительности показывает, что мы возвращаемся к более сбалансированным рабочим привычкам. Зная о распространенности гибридной работы, новое соотношение 75/33 может быть связано с возвращением в офис», — сказал он.

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Чтобы понять секрет продуктивного рабочего дня, исследователи проанализировали рабочие повадки 6000 пользователей DeskTime с января по декабрь 2024 года.

Их анализ показал, что самые производительные пользователи работали в течение 75 минут, прежде чем сделать полноценный 33-минутный отдых.

DeskTime проводил аналогичное исследование дважды раньше, в 2014 и 2021 годах, и получил очень разные результаты.

В 2014 году исследование показало, что самые продуктивные люди работали в среднем 52 минуты, а затем делали 17-минутный перерыв.

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Семь лет спустя, в 2021 году, исследование обнаружило, что цикл работы и отдыха 112/26 был самым продуктивным.

«Когда DeskTime проводил исследование соотношения работы и перерывов еще в 2021 году, мы увидели, что работа из дома оказала большое влияние на способность работников разграничивать работу и личную жизнь», — сказал Розентальс.

Исходя из полученных результатов, генеральный директор считает, что работники наиболее производительны в офисной среде.

«Работая из офиса, мы, естественно, склонны делать больше перерывов — пить кофе, разговаривать с коллегами и т.д. Хотя эти перерывы поначалу могут казаться непродуктивными, они жизненно важны для психического восстановления и способствуют благополучию работников. Кроме того, это обеспечивает нам необходимую социальную динамику рабочего места», — добавил он.

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