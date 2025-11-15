ТСН в социальных сетях

Почему яйца кладут острым концом вниз: можно ли их переворачивать

Почему яйца всегда кладут острым концом вниз? На самом деле для этого есть несколько важных причин!

Почему яйца в лотках хранят острым концом вниз

Почему яйца в лотках хранят острым концом вниз / © unsplash.com

Первая причина — правильное расположение и защита от повреждений. Яйца, расположенные вертикально, стоят более устойчиво, их сложнее случайно сдвинуть или разбить. Они надежно держатся в лотке, занимают меньше места и легче упаковываются. К тому же скорлупа на остром конце крепче и толще, так что яйцо сложнее повредить.

Вторая причина — сохранение свежести и продление срока годности. Внутреннее строение яйца предполагает наличие маленького воздушного пузырька, расположенного ближе к тупому концу. Этот пузырь отвечает за безопасное хранение и защиту желтка.

Самое важное: когда яйцо кладут острым концом вниз, воздушный пузырь оказывается сверху, а желток располагается по центру, словно плавает в белковой подушке. Он не касается мембраны или скорлупы, оставаясь целым и чистым. Это основное условие долгого хранения.

Если же перевернуть яйцо другим концом вверх, пузырь оказывается внизу, а желток смещается и может прилипнуть к мембране, повреждаясь. В результате яйцо быстрее портится.

По правилам, яйца можно хранить в холодильнике до четырех месяцев, а при комнатной температуре — почти месяц. Переверните яйцо и оно начнет портиться уже через несколько недель.

