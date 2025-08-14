Почему йорки исчезают: любимая порода Одри Хепберн теряет популярность

Породистые йорки на грани исчезновения / © Associated Press

Реклама

Йоркширские терьеры оказались под опасностью исчезновения. Когда-то любимцы звезд, в частности актрисы Одри Хепберн, теперь теряют популярность на 80% с 2013 года.

Об этом говорится в dailymail, со ссылкой на исследования в журнале Companion Animal Health and Genetics.

«Они маленькие, оживленные и идеально подходят как компактные компаньоны. Но, как предупреждают ветеринары, йоркширские терьеры могут оказаться на грани вымирания из-за резкого падения популярности», — говорится в материале.

Реклама

Любимая порода Одри Хепберн / © Getty Images

Порода, когда-то любимая среди знаменитостей, в частности Одри Хепберн и Саймона Ковелла, потеряла 80% регистраций с 2013 года.

Эксперты объясняют, что владельцы все чаще выбирают более «модные» породы, отказываясь от традиционных собачек.

Известные под кротким названием «йорки», эти собаки появились в середине XIX века, когда шотландские рабочие, уезжая работать на шахты и хлопчатобумажные фабрики Йоркшира, брали с собой своих терьеров.

Йорки имеют хороший характер и крепкий иммунитет

Несмотря на рабочее происхождение, порода быстро стала популярной среди женщин как комнатные любимцы.

Реклама

Сегодня это единственная порода, которую демонстрируют на выставке Crufts на декоративной подставке в ринге.

Впрочем, данные Кеннел-клуба свидетельствуют, что количество регистраций породистых йорков стремительно уменьшается: с 0,93% всех регистраций в 2013 году до 0,18% в 2022-м.

Знаменитые поклонники породы

Одри Хепберн брала своего йорка на съемочные площадки.

Саймон Ковелл имеет два йоркширских терьера — Сквиддли и Диддли.

По словам экспертов Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне, в случае дальнейшего снижения количества регистраций породистых йорков могут внести в список уязвимых пород.

Различия в весе

Породистый йоркширский терьер весит не больше 3,2 кг.

Более распространены непородистые йорки — большие, в среднем около 5 кг.

Хотя среди владельцев непородистых йорков порода более популярна (2,15% от общего количества собак), их популярность также падает.

Реклама

Преимущества йорков

Средняя продолжительность жизни — 13,56 года (против 12 лет у собак в целом).

В основном здоровые, но подвержены заболеваниям зубов, поэтому важна тщательная гигиена полости рта.

«Йоркширские терьеры — это собаки с крепким здоровьем и долгожители. Они заслуживают, чтобы мы снова полюбили их как домашних питомцев», — отметил доктор Дэн О’Нил.

А ветеринарка Элисон Скиппер добавила, что йорки — хороший выбор для ищущих здоровую породу с низким уровнем генетических болезней.

Уход и условия содержания йорков

Подходят для жизни в квартире.

Требуют не больше 30 минут активности в день.

Из-за длинной шерсти нуждаются в ежедневном уходе.

Напомним, ранее Сеть облетело видео, где собака устраивает сюрпризы своей хозяйке. Песик каждый день прячется за углом и пугает женщину.

Читайте также